Hamilelikte, kalça ağrısına dikkat

Hareketlerde kısıtlanma, yürüme de zorluk sebebi olan kalça ağrılarına dikkat çeken Op. Dr. M. Yavuz Çırpıcı; hamilelikte yaşanan kalça ağrısının hafife alınmaması gerektiğini belirtti. Genişleyen rahmin annenin ağırlık merkezini değiştirdiğini belirterek, bel ağrısına göre kalça ağrısının hamilelikte daha yaygın görüldüğünü söyledi. “Ağrıda tanıya göre sıcak uygulama ve fizik tedaviden yararlanılır” diyen Dr. Çırpıcı, “Ağrılı dönemde bastonla ağrılı tarafa yük vermeden yürümek gerekir. Ancak doğum sonrası osteoporoz değeri normalin yüzde 20 altında ise emzirme önerilmez. Özellikle ileri yaş, östrojen, kortizon kullanan hamilelerde, daha sık görülür, aniden başlar ve sürekli artar. Kasıklardan başlayan dizlere kadar yayılan şiddetli ağrı yürüme ve hareketleri kısıtlar ve genelde sol kalça ekleminde görülür.”