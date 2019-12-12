Günde bir bardak çayla kalbi koru

Camellia sinensis adı verilen bitkiden elde edilen çayların arasındaki fark hem seçilen yapraklardan hem de işleniş biçiminden kaynaklanmaktadır. Beyaz çayı, elle toplandığı ve işlem görmediği için daha doğal ve faydalıdır. Daha az işlem gördüğünden, kateşin adı verilen antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Termojenik etkisi bulunan; kafeinle birlikte 'kateşinler' denilen antioksidan flavonoidler, damarları genişleterek tansiyonu düşürür ve vücut genelinde kan akışını iyileştirerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Beslenme uzmanları beyaz çayın faydalarını şu şekilde sıralıyor:

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Güçlü antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur. İçeriğindeki “kateşin” adlı flavonoidler sayesinde vücutta oluşabilecek kötü huylu hücrelerin büyümesini durdurup yenilerinin oluşmasını önler. Az miktarda kafein içerdiğinden kafeinin zararlı etkilerine maruz kalmazsınız. Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını arttırır. Antioksidan bakımından zengin olmasıyla serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır, cildi korur. Kırışıklık, sarkma gibi yaşlılık belirtilerini geciktirir. Cildi güzelleştirir. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur. Hücre yenileyici özelliğe sahiptir. Kemik yapısını güçlendirir. Egzersiz ve doğru beslenmeyle birlikte içildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Vücudu virüs ve bakterilere karşı korur. İyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Araştırmalara göre, günde 2 fincan veya daha fazla beyaz çay içen kişilerin kalp krizi kaynaklı ölüm riskinin yüzde 50 oranında azaldığı bilinmektedir. Kan şekerini ve insülin seviyesini dengeleyerek şeker hastalığına yakalanma riskini azaltır.

YEMEK SONRASI İÇİN

Beyaz çayı hazırlarken kaynamış suyu ılındıktan sonra 2 yemek kaşığı beyaz çayı üzerine döküp 5-6 dakika demleyin. Yaprakları demlikten çıkarıp için. Günün her saatinde içebilirsiniz. Akşam yemeği sonrası tüketildiğinde mideyi rahatlatır.