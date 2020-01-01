Gripten korunmak için paketli gıda tüketmeyin

Havaların soğumasıyla hastalık mevsimi de açıldı. Özellikle mevsim geçişlerinde bakteriler daha hızlı yayıldığından, hastalıklar çocukların sağlığını tehdit etmeye başladı. Bu süreçte çocukları korumak ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için hijyen koşullarına dikkat etmek ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Batıgöz Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, mevsim geçişlerinde özellikle gripten korunmanın yollarını anlattı:

SAĞLIKLI BESLENMELİ

“Doğal ve doğru besinlere ulaşma konusu günümüzde artık zorlaşsa da, çocukların bağışıklığını güçlendirmenin en önemli yollarından biri sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bunun için özellikle marketlerde satılan, paketli ve çoğu yapay şekerli ürünlerden çocukları uzak tutmak gerekiyor. Mevsimsel geçiş sürecinde sebze ve meyveler, beyaz et ürünleri bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara kalkan oluşturmak açısından önemli bir rol oynuyor. Sonbaharda bağışıklığı kuvvetlendirecek başlıca besinler arasında; mantar, pırasa, ıspanak, turp, havuç, karnabahar, brokoli, ceviz, üzüm, elma, greyfurt gibi sebze ve meyveler ön plana çıkıyor.”

OKULA GÖNDERMEYİN

“Bakteriler en çok el yoluyla bulaştığı için gün içerisinde ellerin sabunla yıkanması ve ağza sürülmemesi gerekiyor. Sınıf gibi kalabalık ortamlarda hastalık geçiren diğer çocuklarla yakın temasta bulunulmaması gerekiyor. Bu konuda ebeveynlerin hassas davranması ve hastalık döneminde diğer çocukların da etkilenmemesi adına çocuğun okula gönderilmemesi gerekiyor.”

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİNE GEREK YOK

“Gribal enfeksiyonlarda bu ayda artış beklenirken, üst solunum yolu enfeksiyonları içinde farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), sinüzit(sinüs iltihabı), otit (kulak iltihabı), rinit (burun iltihabı) ve soğuk algınlığı daha fazla görülebiliyor. Bunların çoğu virüs kaynaklı enfeksiyonlar olduğu için, aslında antibiyotik tedavisine gerek kalmıyor.”