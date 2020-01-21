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21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 19:15:48

Gripten korunmak için 8 kritik kural

Halk arasında domuz gribi’ olarak bilinen H1N1 virüsünün de yer aldığı gribal enfeksiyonlar, son günlerde 7’den 70’e pek çok kişiyi etkisine alırken, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlar bulaşma riskini çok daha artırıyor. Uzmanlar korunmanın yollarını anlattı.  

Her yıl kış aylarında artış gösteren ve son dönemde sıkça karşılaşılan gribal enfeksiyonların insandan insana öksürük ve hapşırıklarla havaya saçılan virüsler nedeniyle kolayca bulaştığını belirten uzmanlar, “H1N1’in de yer aldığı gribal enfeksiyonlar; yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı/tıkanıklığı, kuru öksürük, yaygın kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkarken, zatürreeye varan ciddi hastalıklara yol açabiliyor” diyor. Hastalığın virüs bulaştıktan sonra 18-72 saat arasında ortaya çıktığını belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar, alınacak bazı basit ama etkili önlemlerle gripten korunmanın mümkün olduğunu vurguluyor.

Hapşırırken mendil kullanın 

Grip virüsleri ellerimizde, burun salgısında ve öksürüp hapşırırken etrafa yaydığımız partiküllerde yaşıyor. Bu virüsler etrafımızdaki eşyalarda, toplu taşıma araçlarındaki tutacaklarda, kapı kollarında hatta bir süre havada canlı kalıyor. Sağlıklı kişilere de solunum yolu veya göz mukozalarından giriyor. Bu nedenle ellerinizi sık sık sıcak su ve sabunla iyice yıkayın, öksürüp hapşırırken elinizin içini değil, tek kullanımlık kağıt mendil kullanın ve her kullanımdan sonra çöpe atın. Evde ortak havlu kullanmayın. 

Hareketsizlikten kaçının 

Hareketsizlik kişinin bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara zemin hazırlıyor. Hava soğuk da olsa haftanın 3 günü yarım saat tempolu yürümek bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan korunmaya fayda sağladığından mümkün olduğunca yürüyüş yapmaya dikkat edin. 

Selamlaşırken, birbirinizi öpmeyin 

Virüsler havaya yayılan tükürük damlacıkları nedeniyle çok çabuk bulaştığından birbirinizi görünce hemen öpmeyin, uzaktan başınızla selam vermekle yetinin. Çok yakın mesafeden konuşmamaya özen gösterin. Hasta kişilerle de yakın temastan kaçının. 

Mevsime uygun, sağlıklı beslenin 

Salgına karşı vücut direncinizin kuvvetli olması şart. Bu nedenle bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için sağlıklı beslenin. Kahvaltı başta olmak üzere ana öğünlerinizi geçiştirmeyin. Yumurta, balık, yoğurt, ceviz, badem, fındık, mevsim sebzeleri ve mevsim meyvelerini mutlaka düzenli tüketin.

Kalabalık ortamlarda bulunmayın 

Özellikle okullar, kreşler, toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamlar virüslerin kolayca bulaşmasına neden oluyor. Bu nedenle şart değilse kalabalık ve kapalı ortamlardan kaçının. Bulunduğunuz ortamda pencereleri ara sıra açarak içeri temiz hava girmesini sağlayın. 

Grip aşısı olun 

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Keramettin Şar “Hamileler, 70 yaş üzeri yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve kalabalık ortamlarda çalışanlar (kışla, okul, hastane vb) her yıl grip aşısı olmalıdır. 50 yaş üzeri herkesin de zatürre aşısı olması gerekir. Zatürree aşısının iki çeşidi bulunuyor; eskiden 5 yılda bir yapılması gerekiyordu ancak son dönemde geliştirilen zatürree aşısını hayatınızda bir sefere mahsus yaptırmanız yeterli oluyor” diyor.

Stres kontrolünü öğrenin 

Bilimsel çalışmalar; stresin bağışıklık sistemini zayıflatarak gribe yakalanmayı kolaylaştırdığını ve birçok hastalığa zemin hazırladığını ortaya koyuyor. Stresten uzak kalmak mümkün olmasa da, stresinizi yönetmeyi öğrenerek bağışıklık sisteminizin güçlenmesini ve gripten korunmayı sağlayabilirsiniz.

Düzenli uykuya dikkat edin 

Gripten korunmak için sağlıklı beslenme ve hijyen kadar sağlıklı bir uyku da şart. Uykusuzluk bağışıklık sistemini zayıflatıp vücut direncini azaltarak birçok hastalığa zemin hazırladığı gibi, gribe de davetiye çıkarıyor. Bu nedenle en az 6 saat uyumaya özen gösterin. 

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