Gripsavar muşmula

Mayhoş bir tadı olan muşmula meyvesine bazı bölgelerde töngel, döngel, ezgil, beşbıyık, gelinboğan ve sarı erik isimleri veriliyor. Farklı tadından ötürü pek sevilmese de aslında kendisi tam bir sağlık deposudur. Muşmula; Hindistan, Japonya ve Moldova başta olmak üzere, ülkemizin de çeşitli bölgelerinde yetişebilen bir meyvedir.

ŞEKER ORANI ÇOK DÜŞÜK

Sonbaharda hasadına başlanan muşmula, faydalarıyla kış mevsiminin gözde meyvelerinden biri olmaya adaydır. Özellikle bronşit gibi ciddi sağlık problemlerini kökünden çözen bu mayhoş meyvenin bilmediğimiz birçok faydası da bulunuyor. Muşmulanın şeker oranı son derece düşüktür. Kalori bakımından da zayıf olan meyvenin yaprakları kaynatılıp suyu içildiğinde diyabet hastalığına iyi gelmektedir. Yumuşayıp olgunlaşmış muşmulaları yıkayıp temizledikten sonra kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat ederek taze şekilde tüketebilirsiniz.

DOĞRAYARAK ÇAYI DEMLENİYOR

Her meyve gibi muşmula da en fazla faydayı taze yendiğinde sağlar.Tadından hoşlanmıyor ya da bir nedenle taze halini yiyemiyorsanız yine olgunlaşmış muşmulaların kabuklarını ve çekirdeklerini ayıklayıp püre haline getirerek, marmelat ve reçel kullanılan tüm hamur işlerinde değerlendirebilir, dilerseniz çikolata kremasıyla karıştırarak tüketebilirsiniz. Bunun dışında fazla yumuşamamış olan muşmulaları dilim dilim doğrayıp çekirdeklerini çıkararak çayını demleyebilirsiniz. Beslenme uzmanları, besin lifi, potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineral ve maddeler bakımından çok zengin olan, aynı zamanda içinde A ve C vitamini de barındıran muşmulanın faydalarını şu şekilde sıralıyor: Bağırsak hareketlerini artırır, bu sayede kabızlık sorunu olanlara yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirir.

ASTIM VE BRONŞİTİ GEÇİRİYOR

Kış hastalıklarından koruyor. Vücutta oluşan iltihaplanmaların daha hızlı şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor. Özellikle çay olarak tüketildiğinde bir türlü bitmek bilmeyen öksürüğe çare oluyor. Astım ve bronşit gibi solunum yollarını etkileyen hastalıklara karşı da olumlu etkiler gösterebiliyor. Antioksidan özellikler gösterdiğinden özellikle ağız içinde oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesine önayak oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek veriyor. Böbrek ve karaciğer sağlığını koruyor.

KAN DOLAŞIMINI HIZLANDIRIR

Düzenli olarak tüketildiğinde kansızlık için iyi bir çözüm kaynağıdır. Demir emilimini hızlandırır. Aynı zamanda kolon ve cilt kanserine karşı koruyucu etkisi vardır. Kan dolaşımını

hızlandırarak, beyne düzenli oksijen iletilmesini gerçekleştirir. Sonuç olarak zihin üzerinde olumlu etkileri vardır. Kabuklarını kaynatıp içtiğinizde antidepresan ilaçlar kadar etkilidir.

TADINI SEVMESENiZ DE iÇiN

Sık sık hasta oluyorsanız ve geçmek bilmeyen kuru öksürüğünüz varsa, muşmula çayı size iyi gelecektir. Bir avuç muşmulayı, bir litre suda kaynatın. Yaklaşık 15 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın ve süzün. Sıcak içmeye özen gösterin. Bir bardak muşmula çayına bir çay kaşığı bal ekleyin. Günde 2 defa tüketebilirsiniz.

BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNU ÖNLER

Muşmula yaprağı kaynatılarak içildiğinde böbrek taşlarının oluşmasını engelleyebilir. Bazı sağlık uzmanları, muşmulanın maydanoz kökleriyle iyice öğütülerek tüketilmesinin böbrek taşlarını düşürebileceğini savunmaktadır. Muşmula, bağırsak hareketlerini artırarak sindirim sistemine katkıda bulunur. Bol miktarda C vitamini içerir, sindirim sistemi organlarının sağlığını korur.