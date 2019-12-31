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31 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 09:00:28

Gripsavar baharat çorbası

Beslenme uzmanları gripten korunmanın reçetesini verdi: Kekik, sarımsak, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlarla hazırlanan çorbalar için, koyu renkli sebzeler tüketin. 

Son günlerde çevremizdeki pek çok insan yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürükten şikayet ediyor. Özellikle çocuklarda yatağa düşüren ve hastanede kalma nedenleri arasında ilk sıralara yükselen bu tablo, influenza A adı verilen bir virüsten kaynaklanır. Kış aylarında salgınlara sebep olan influenza enfeksiyonu, genel olarak solunum yoluyla bulaşıyor.

KULUÇKA SÜRESİ 4 GÜN

Ancak özellikle çocuklar için günlük yaşamda temas edilen yüzeylerin ortak kullanımı risk taşır. İnfluenza enfeksiyonu sağlıklı çocuklarda hafif şekilde atlatılabilirken nadiren de olsa ölümcül tablolara yol açabiliyor. Enfeksiyon, kişiden kişiye genellikle solunum yoluyla bulaşıyor. Bunun yanı sıra günlük yaşamda temas edilen masa, kapı kulpu, oyuncak gibi yüzeylerin rolü büyüktür. Bu yol, özellikle çocukların korunması açısından önemlidir. Kuluçka süresi 1-4 gündür, nadiren 7 güne kadar uzayabilir. Virüsün yayılması hastalığın başlamasından 24-48 saat sonra doruğa çıkar, sonra yavaş yavaş azalır. Beslenme uzmanları salgına karşı en etkili besinin baharatlardan oluşan sebze çorbaları olduğunu söylüyor. Bol sarımsak, kekik, zencefil ve zerdeçal gibi baharatlarla hazırlanmış çorbalar hastalıklara karşı korumada oldukça etkilidir. Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip bu çorbalar hem metabolizmayı hızlandırıyor, hem de ısınmayı kolaylaştırıyor.

ADAÇAYI VE MÜRVER TÜKETİN 

Bir diğer öneri de adaçayı ve mürver bitkileridir. Adaçayı anti-bakteriyel ve anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Mürver de solunum yollarını güçlendirir, ateş düşürür ve gribal enfeksiyonları önlemede etkilidir. Yeşil yapraklı sebzeler, domates, mısır, portakal, tatlı patates, pancar, patlıcan, zerdeçal, elma, ananas, kızılcık, havuç, maydanoz, pancar, brokoli, lahana gibi parlak renkli sebzeler içerdiği vitamin ve mineral bakımından bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkilidir.

 

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