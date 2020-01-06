Gripken ilk 8 gün kalp tehlikede

  • Bist 100
    112901
  • Dolar
    5,9738
  • Euro
    6,6698
  • Altın
    298,4690
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Jose Mourinho'dan Victor Wanyama için Fatih Terim'e transfer izni çıktı Jose Mourinho'dan Victor Wanyama için Fatih Terim'e transfer izni çıktı
AK Partili Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim AK Partili Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim
İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u istiyor İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u istiyor
Acun'un özel jetini kullanamayan Şeyma Subaşı THY'ye seslendi: Bizi kurtarın Acun'un özel jetini kullanamayan Şeyma Subaşı THY'ye seslendi: Bizi kurtarın
Fenerbahçe, Marcos Rojo transferi için ilk resmi teması kurdu Fenerbahçe, Marcos Rojo transferi için ilk resmi teması kurdu
PKK/PYD, DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi serbest bıraktı PKK/PYD, DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi serbest bıraktı
Galatasaray ligin ikinci yarısında 10 numara mevkiinde Emre Akbaba'yı kullanacak Galatasaray ligin ikinci yarısında 10 numara mevkiinde Emre Akbaba'yı kullanacak
Ece Erken ile Serkan Uçar'dan kafa karıştıran hamle! Barıştılar mı? Ece Erken ile Serkan Uçar'dan kafa karıştıran hamle! Barıştılar mı?
Altına talep arttı! Yükseliş sürüyor Altına talep arttı! Yükseliş sürüyor
Antalyaspor, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı Antalyaspor, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı
Aydın’da, zeytinyağı kalitesi için gün boyu hiç durmadan çalışıyorlar Aydın’da, zeytinyağı kalitesi için gün boyu hiç durmadan çalışıyorlar
İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu Golden cinsi köpek 'Bolt' okulun maskotu oldu
Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı
Eskişehir'de kar tatili oldu mu? Eskişehir Valiliği son dakika kar tatili açıklaması Eskişehir'de kar tatili oldu mu? Eskişehir Valiliği son dakika kar tatili açıklaması
Üniversiteli gençler kırsaldaki çocuklara kitap ve hayvan sevgisi aşılıyor Üniversiteli gençler kırsaldaki çocuklara kitap ve hayvan sevgisi aşılıyor
Yerli üretim füzesi Bozdoğan bu yıl envantere giriyor Yerli üretim füzesi Bozdoğan bu yıl envantere giriyor
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a uyarı İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a uyarı
Türkiye'den Kasım Süleymani suikastı açıklaması: Gerginliğin sona ermesi için çaba göstereceğiz Türkiye'den Kasım Süleymani suikastı açıklaması: Gerginliğin sona ermesi için çaba göstereceğiz
Akıllara durgunluk veren teklif: Donald Trump'ı öldürene 80 milyon dolar ödül Akıllara durgunluk veren teklif: Donald Trump'ı öldürene 80 milyon dolar ödül
Libya'dan açıklama: İki ülkeye savaş ilanı talep edeceğiz Libya'dan açıklama: İki ülkeye savaş ilanı talep edeceğiz
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bina çöktü Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bina çöktü
İngiltere'de maaş adaletsizliği: En büyük patronlar ortalama yıllık maaşı '3 günde' kazanıyor İngiltere'de maaş adaletsizliği: En büyük patronlar ortalama yıllık maaşı '3 günde' kazanıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 02:40:51

Gripken ilk 8 gün kalp tehlikede

Nezle ve grip olanlar hastalığın ilk haftasında 6 kat fazla kalp krizi riski taşırken, virüsün vücuda girmesinin 8. günü risk normale dönüyor. 

Kışın hastalıklar peşinizi bırakmaz. Hastalık sizi yatağa düşürmeden bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz önemlidir. Ama yakalandıysanız da hastalığı en hafif şekilde atlamaya çalışmanın yollarını arayın. Grip virüsünün kalp krizi riskini 6 kat arttırdığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Karahan Zor, “Grip olanlar hastalığın ilk haftasında 6 kat fazla kalp krizi riski taşırken, virüsün vücuda girmesinin 8. günü risk normale dönüyor. Mevsimsel gripten korunmak için aşılanma oldukça önem taşıyor” açıklamasında bulundu. 

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI 

Kanada Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaya göre ilk defa influenza enfeksiyonu ile kalp krizi oranlarındaki artış arasında doğrudan bir ilişki olduğu ortaya kondu. The New England Journal of Medicine adlı tıbbi araştırma dergisinde yayımlanan bilimsel bir araştırmanın sonuçlarına göre grip, kalp krizi riskini artırıyor. “İnfluenza enfeksiyonlarının zirve yaptığı mevsimlerde, kalp krizi oranlarının ve kalp krizine bağlı ölümlerin artış gösterdiği, daha önce yapılan pek çok epidemiyolojik çalışmayla da ortaya konduğunu dile getiren uzmanlar, “Gribin etkileri mevsime veya yıla göre de değişiklik gösteriyor. Hangi virüsün yaygın olduğu, ne kadar aşı yapıldığı, aşının ne zaman yapıldığı, aşının virüsle ne kadar uyum sağladığı gribin etkisinde rol oynuyor” diye konuştu. 

DAMLACIKLA BULAŞABİLİR 

Gribin bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve hastaların öksürürken, burnunu çekerken veya konuşurken oluşan damlacıklarla hastalığı bulaştırabildiğini belirten Doç. Dr. Elif Hakko ve Dr. Ayşegül Karahan Zor, “Grip virüsü, hasta olan kişinin solunum sıvılarıyla kirlenmiş yüzey ya da objelere dokunduktan sonra ellerini ağzına, burnuna, gözlerine götüren kişilere de bulaşabiliyor. Hastalığın 1 gün öncesinden 5-7 güne kadar bulaşıcılığının devam ettiğini unutmayın” uyarısında bulundu. 

ÇOCUK VE YAŞLILAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR 

Bazı kişilerin grip olduklarında daha ağır hastalık geçirirken; bu grupta özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler ve kronik hastalığı olan kişilerin yer aldığının altını çizen Doç. Dr. Hakko ve Dr. Zor, “Grip enfeksiyonu zatürree, kulak enfeksiyonları, sinüzit ve kronik hastalıkların kötüleşmesine de yol açabilir. Özellikle 65 yaş üstü, diyabetik ve kronik solunum yolu hastalığı olan bireyler risk altında. Gripten korunmak için risk altında olan bireylerin aşılanması ve sık el yıkama gibi hijyen önlemlerine uymaları oldukça önemli” uyarısında bulundu. 

10 ALTIN KURAL

Gripten korunmanın tek yolunun sadece aşılanma programları olmadığını belirten uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:  

Sık ve etkili el yıkama alışkanlığı gibi hijyenik kurallara uyun. 

Hasta kişiler öksürme sırasında ağızlarını elleriyle kapatmalı hatta maske kullanmalıdır. 

Bol sıvı alın. 

Düzenli beslenmeye özen gösterin. 

Yeterli taze ve doğal sebze ve meyve tüketin. 

Özellikle C vitamini açısından zengin besinler tüketmeye özen gösterin. 

Açık ve temiz havada 45-60 dakika yürüyüş yapın. 

Bulunduğunuz ortamı sürekli havalandırın.

Selamlaşmak için öpüşme alışkanlığından vazgeçin. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ