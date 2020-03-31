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31 Mart 2020 Salı 20:21:39 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 20:38:00

Grip olunca koronavirüse yakalanır mısınız? İşte bilim insanlarından cevap

Dünya genelinde Türkiye ve Avrupa dahil 190'dan fazla ülkede görülen ve yaklaşık 800 bin insanın enfekte olduğu yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yaz aylarında etkisinin azalacağı ve farklı bir solunum virüsüne sahip insanların koronavirüse yakalanmayacağı iddiasına bilim insanlarından cevap geldi. ABD’de yapılan yeni bir çalışmaya göre koronavirüs teşhisi konulan her beş kişiden birinin farklı bir solunum virüsüne sahip olduğu ortaya çıktı.

İtalyan virolog Roberto Burioni, mart ayının ortalarında, yaz aylarında daha sıcak havanın dünya çapında en az 39 bin insanının ölümüne neden olan corona virüs pandemisini frenlmeye yardımcı olacağı iddialarını reddetti.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE FARKLI BİR SOLUNUM VİRÜSÜ DE VAR

Öte yandan, Stanford Tıp Fakültesi'nde acil tıp klinik profesörü Ian Brown tarafından yapılan bir ön analiz, Covid-19'dan muzdarip 5 kişiden 1'inde diğer solunum virüslerinin de bulunduğunu ortaya koydu.

GRİP İKEN KORONAVİRÜSE YAKALANABİLİRSİNİZ

Bununla birlikte, koronavirüs için test edilen 562 kişinin analiz edildiği çalışmada, ortak bir solunum virüsü tanısı konmuş yaklaşık 10 kişiden birinin ise Covid-19 ile birlikte enfekte olduğu bulundu. Bu durum insanların başka bir viral solunum yolu hastalığı varsa koronavirüse yakalanmayacağını iddia eden dedikodulara ters düşüyor.

Tıp ve biyomedikal veri bilimi doçenti Nigam Shah, çalışmaya atıfta bulunarak, “Şu anda, bir hasta farklı bir solunum virüsü için pozitif test ediliyorsa, koronavirüs taşımadığına inanıyoruz. Ancak, bu örnekte gözlemlediğimiz enfeksiyon oranları göz önüne alındığında bunun yanlış bir varsayım olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın öncüsü olan klinik acil doçent doktoru Ian Brown, hastanelerin koronavirüs testine sınırsız erişimi olmadıklarını ve bazı durumlarda farklı bir solunum virüsüne sahip olan hastanın, taşıyıcı olsa bile, 'Covid-19' yoktur tanısı konularak taburcu edilecileceğini vurguladı.

Brown, “İnfluenza veya rinovirüs veya başka bir solunum virüsü tanısı varsa, hastane koronavirüs testi olmadan hastayı taburcu edebilir ve alternatif tanının semptomların nedeni olduğunu söyleyebilir” dedi.

İtalyan Virolog Roberto Burioni, haber ajansı Deutsche Presse-Agentur'a (DPA), yaz aylarında daha sıcak havanın Covid-19 salgınıyla mücadeleye katkıda bulunacağı beklentilerine güvenmemesi gerektiğini söyledi.

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