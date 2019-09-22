Grip aşısı gibi çay

Kış mevsimi yaklaşırken özellikle çocuklar arasında hızla yayılan grip virüsüne karşı grip aşısı yaptırmanın koruyucu olmadığına, hatta ciddi yan etkileri bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, gripten korunmanın formülünün, doğada olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar “Daha önce sık sık grip virüsüne temas edenlerin, etmeyenlere göre gribe karşı dirençleri daha yüksektir. El yıkama alışkanlığı edinmek ve kapalı ortamların düzenli havalandırılmasını sağlamak bile, grip salgınlarından korunmada oldukça önemlidir. Ellerinizi sadece her gün düzenli ve sık sık zeytinyağlı sabunla yıkamak bile gripten koruyabilir” diyor. Bağışıklığın güçlendirilerek gripten korunmak için fermente edilmiş gıdaların önemine değinen uzmanlar, “Evde yaptığınız turşu, yoğurt, sirke ve şalgam suyunu sofranızda bol bol bulundurun. Düzenli olarak kelle paça içmeyi de ihmal etmeyin” diye de ekliyor.

HAZIRLANIŞI

Malzemeler: Kuru kök zencefil, 3 diş karanfil, bir tatlı kaşığı adaçayı. Hazırlanışı: Başparmağınızın bir boğumu kadar kuru kök zencefil ve 3 diş karanfili bir su bardağı kaynamakta olan suyun içine atın. 6 dakika ağzı kapalı olarak kaynatın. Altını kapattıktan sonra bir tatlı kaşığı adaçayı ekleyin. Tekrar ağzını kapatın ve kaynatmadan 10 dakika demlenmeye bırakın. Soğutmadan için. Yetişkinler bu grip çayından 2 saatte bir, bir su bardağı ölçüsünde içebilir. Çocuklar için bir çay bardağı ölçüsünde verilmelidir.