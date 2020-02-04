Gribe doğal kalkan cennet hurması

Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, Karadeniz’in yanı sıra Adana ve Hatay illerimizde de bolca yetişiyor. Tam bir kış meyvesi olan cennet hurmasını soğukların sebep olduğu hastalıklardan korunmak için tüketmek gerekiyor. İçinde A, C, B1, B2, B3 vitaminleriyle protein, karbonhidrat, fosfor, kalsiyum, selüloz, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve tanen barındırır. Özellikle A vitamini açısından zengin bir besindir. Mide dostu olan cennet hurması, gastrit sorunu olanlara tavsiye edilir. Mideye kuvvet verir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek kışın sebep olabileceği soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı savaşır. Vücudun savunma mekanizmasını bozan metaboliklere karşı koruyucudur. Yüksek antioksidan içeriğiyle sadece bağışıklık sistemi için değil, göz sağlığı için de yarar sağlar. İçeriğindeki bakır, potasyum gibi mineraller kırmızı kan hücresi üretimini sağlar. Kolesterolü ve tansiyonu düşürücü özelliği vardır. Kansızlık hastalığınının tedavi edilmesinde etkili olan cennet hurması, düzenli olarak kullanıldığında ishali giderir. Bağırsak iltihaplanmalarını tedavi eder. Kabızlığı önler. Kanser hastalıklarına karşı koruma sağlar. İştahı açar. 100 gram cennet hurması 3.6 oranında diyet lifi içerir. Bu zengin lif içeriği sayesinde diyetlerde kullanılabilir.