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03 Aralık 2019 Salı 14:39:58 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 14:41:10

Gözüne tornavida saplanan çocuk iki ameliyatın ardından görmeye başladı

Tornavida batması nedeniyle görme yetisini kaybeden 10 yaşındaki işitme engelli çocuk, gerçekleştirilen başarılı iki operasyonla yeniden görmeye başladı.

3 yaşındayken işitme engeli tanısı konan ve cihaz ile duyabilen 4. sınıf öğrencisi Nuri Yüksel, evlerinde yaşanan bir kaza sonrası tek gözünde görme yetisini kaybetti.

Gerçekleştirilen bir dizi operasyonun ardından yüzde 50-60 seviyesinde görme yetisine kavuşan Yüksel, AA muhabirine, kazanın olduğu akşam annesinin kendisinden yatmasını istediğini, buna sinirlenerek işitme cihazını kulağından çıkartıp odasına gittiğini belirtti. Yüksel kaza anını ve sonrasını şöyle anlattı:

"O gece ailemle oturuyorduk. Yatmaya gidiyordum, ışığı açık bıraktım. Abim de ders çalışacaktı, kapıyı kilitlemiştim. Abim de geldi, tornavidayla kapıyı açmaya çalışıyormuş. Ben de anahtar deliğinden bakıyordum. Tornavida yanlışlıkla gözüme girdi. O halde kapıyı açtım. Tornavidanın saplandığı gözüm acıyordu ve göremiyordum. Hemen hastaneye gittik. Şimdi görebiliyorum. Hocam sayesinde çok iyi görmeye başladım." 

7. sınıf öğrencisi abi Fazlı Yüksel de kardeşinin sinirlenerek işitme cihazını çıkarıp odasına gittiğini ve kapıyı kitlediğini belirterek, "Ders çalışmak için odaya gittiğimde kapı kilitli olunca, kardeşime seslendim ama beni duymadı. Tornavida ile anahtarı düşürüp, kapının altından ulaşıp kapıyı açacaktım. Kardeşim de bakıyormuş, görmedim, yanlışlıkla tornavida girdi." dedi.

Kardeşinin ameliyat sonrasında tekrar görmeye başlamasının kendisini mutlu ettiğini vurgulayan ağabey Yüksel, evde ya da dışarıda kazalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Yüksel, "Eğer kapı kilitli ise mutlaka seslenin, eğer kimse açmıyorsa açmaya çalışmak yerine içeri gidip evdeki diğer kişilere haber verilmeli. Başkasının kapıyı açması beklenilmeli. Kardeşimi çok seviyorum." diyerek duygularını dile getirdi.

Amca Bayram Yüksel de "Çok zor bir geceydi, sabahlara kadar dua ettik. Çok şükür, şimdi görmeye başladı. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"Nuri'nin görme seviyesi zamanla biraz daha artacak"

Ameliyatı gerçekleştiren özel hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Merih Önol, Yüksel'in gözünün dikey yaralandığını belirterek, tedavi sürecini şöyle anlattı:

"Çok şanslı bir şekilde gözün merceğine değmemiş tornavida. Yaklaşık 2 hafta oldu ameliyat yapılalı. Olay olduktan sonra hiç görmüyordu, sadece ışık hissi vardı. Şimdi, onda beş oranında görmeye başladı. Merceğe değme olmadığından katarak da gelişmedi. Tornavida, kenardan batmış içeri kadar, göz dokularını da birlikte sürüklemiş. Bu nedenle irisin bir kısmını aldık, arkadaki suyu aldık, dikiş attık. Sonrasında ikinci bir ameliyat ile gözün içindeki suyu tekrar temizledik."

Gözde bir enfeksiyon gelişmesinden endişelendiklerini aktaran Önol, ilk 24 saatte böyle bir durumla karşılaşmadıklarını, antibiyotik tedavisinin uygulandığını söyledi. Önol, "Tanrı da yüzümüze güldü ve Nuri'nin gözünü bize bağışladı. Nuri'nin görme seviyesi zamanla biraz daha artacak diye öngörüyoruz. Seviye, yüzde 60-70'leri bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ev kazalarına dikkat

Önol, ev kazalarının gözde oluşabilecek yaralanmalarda önemli bir yer tutabildiğini, bu yüzden çok dikkatli olunması, tehlikeli olabilecek hiçbir şeyin dikkatten kaçırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Bu olaydan dersler çıkarılması gerektiğine işaret eden Önol, uzun süre yalnız bırakılmaması gereken çocukların ebeveynlerince takip edilmeleri gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Önol, evlerde kesici ve delici aletlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

(AA)

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