Gözün vitamini lutein

Bitkisel beslenme uzmanları, kalp ve kan dolaşımına fayda sağlayan besinlerin göz sağlında da yararlı olduğunu dile getiriyor. Göz sağlığınız için roka, pazı, ıspanak, tam çavdar ve tam buğday gibi koyu yeşil yapraklı bitkiler, turunçgiller ve tam tahıllıları düzenli olarak tüketin. Çinkodan zengin fasulye, bezelye, kırmızı et ve kümes hayvanları ışık hasarına karşı gözü korur. A vitamini içeren havuç, ıspanak, tatlı patates, marul, pırasa ve maydanoz gibi bitkisel gıdalarla ton balığı, somon balığı, keçi sütü, inek sütü, yumurtayla ciğer gibi hayvansal gıdalar da görme keskinliğini artırır. Bu besinleri de düzenli olarak yemeniz göz sağlığınız için önemlidir. Sarı noktada yoğun olarak bulunan fotoreseptörlerin fonksiyonu için beta karoten, lutein, zeaksantin içeren havuç, şalgam, yumurta sarısı ve brokoli gibi besinleri de sofrada düzenli olarak bulundurmak gerekir.

SARI NOKTA HASARINA KARŞI

“Gözle ilgili problemler yetersiz beslenme sonucunda hızla kendini gösterir” diyen uzmanlar, “Yaşla birlikte görmede azalma, göz kuruluğu, katarakt, sarı nokta hasarıyla oluşan makula dejenerasyonu, doğru beslenmediğimizde karşımıza çıkacak en önemli problemlerdir. Göz sağlığını koruyan, süper antioksidan nitelikteki besin öğelerinden zengin beslenerek tüm bu problemlere karşı korunmak çok kolay. Son zamanlarda ön plana çıkan, bir diğer gözü koruyan bileşen lutein son dönemlerin parlayan yıldızı” diyor.

KATARAKTI ÖNLÜYOR

Antioksidan özellikteki karotenoid sınıfında yer alan lutein, yağda çözünen bir moleküldür, sarıyla kahverengi arası bir renge sahiptir. Yeşil yapraklı ve sarı-turuncu sebze ve meyvelerde yüksek miktarda bulunur. Lutein göz sağlığında görevli diğer bir molekül olan zeaksantin ile birlikte gözün retina tabakasında yer alır. Bu iki molekül retinadaki mavi ışığın yüzde 90’ını emer, görme yeteneğini geliştirir, göz tabakalarına zarar veren serbest radikallerin aktivitesini engeller, göze gelen zararlı ışınların etkisinden gözü korur, göz hastalıklarını önler ve görme keskinliğini artırır. Bilimsel araştırmalar luteinin zeakstantin ile birlikte yaşa bağlı gelişen maküler dejenerasyon ve kataraktta etkili olduğunu gösteriyor.

YUMURTA DA ÇOK ÖNEMLİ

“Vücutta lutein üretilmez bu nedenle luteini besinlerden sağlarız” diyen uzmanlar, “Ebegümeci, kuşkonmaz, kereviz, maydanoz, ıspanak, ısırgan otu, lahana, kabak, rezene, pazı, dereotu, nane, tere, semizotu, roka, havuç, çarliston biber, yumurta, avokado, ahududu, incir, üzüm, antepfıstığı gibi pek çok besin kaynağında lutein bulunur. Uzmanlar, lutein yağ varlığında vücutta daha kolay emildiğinden bu sebzeleri özellikle zeytinyağıyla pişirmenizi, salatalarınıza zeytinyağı, avokado ve çiğ kuru yemişleri ekleyerek tüketmeyi öneriyor. Yumurta luteinin yanında zeaksantin içeriğine de sahip olduğundan göz sağlığı için en önemli besindir” diye de ekliyor.