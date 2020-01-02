Gözleri sakın ovuşturmayın

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi “Keratokonus gözün en dış ortamında bulunan saydam tabakanın incelmesi, bombeleşmesi veya dikleşmesi şeklinde tanımlanan bir hastalık. Genellikle ergenlik döneminde başladığı düşünülen keratokonus, 20 ila 40 yaşlar arasında ilerleme gösteriyor ve bu ilerleme çoğu hastada hızlı bir şekilde gerçekleşir. Oluşum nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, ergenlik döneminde yoğun alerji şikayeti olanlarda gözü ovalamanın bu hastalığın gelişimine yol açtığı düşünülüyor” diyor. Ayrıca, özellikle uzun süreli bilgisayar kullanımında sık görülen kuru göz sendromunda da gözleri aşırı ovalamak riski artırır. Erken evrelerde şikayet oluşturmaması nedeniyle genellikle geç teşhis edilen keratokonus ilerlemesi durdurulmazsa gözlük numarasında ciddi artışlar, ileri vakalarda kornea nakli ihtiyacı ve eğer bu ihtiyaç giderilemezse körlükle sonuçlanabiliyor. Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, bu nedenle özellikle 2 dereceden yüksek astigmatı olan ve sorunu gözlükle tam düzeltilemeyen hastaların, erken tanı için her yıl görme keskinliği muayenesi yaptırmaları gerektiğine dikkat çekiyor!