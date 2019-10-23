Göz sağlığı için balkabağı yiyin

Sonbahar aylarının en güzel sebzelerinden biri olan balkabağı göz sağlığını koruyor. Balkabağı başta A vitamini olmak üzere C ve E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Hatta; göz sağlığı için faydası hepimizce bilinen havuçtan, 2 kat daha fazla A vitamini içerir. Bu vitaminlere ilave olarak çinko ve bakır içeriğiyle de ileri yaş grubunda körlüğün en sık sebepleri olan sarı nokta hastalığı ve katarakt riskini azaltır. Yapılan bir çalışmada, bu vitamin ve minerallerin düzenli alımının sarı nokta hastalığı olarak da bilinen makula dejenerasyonun gelişimini yüzde 25 oranında, görme keskinliği kaybını ise yüzde 19 oranında azalttığı bulunmuştur.

ZARARLI GÜNEŞ IŞINLARINA KARŞI KORUMA

Yine balkabağında bolca bulunan lutein ve zeaksantin; sarı nokta hastalığı ve katarakt gelişimini azaltmakla beraber yüksek enerjili dalga boylarını filtreleyerek gözümüzü zararlı ışınlara karşı korumaya yardımcı olur. Güçlü karotenoidler ve antioksidanlardır. Bu antioksidanlar ve A vitamini, alacakaranlıkta gözümüzün ışığa uyumuna katkıda bulunarak görüş kabiliyetimizi iyileştirir.

SARI NOKTAYI ÖNLER

Yaşa bağlı makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) başta olmak üzere birtakım retina hastalıklarında koruyucu, tedaviyi destekleyici olarak hastalara verilen göze özel ilaçların içeriğindeki maddelerin neredeyse tamamına yakını balkabağında bulunmaktadır.