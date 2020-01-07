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07 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 23:37:39

Göz hastalıkları en çok kışın görülüyor

Soğuk algınlığına neden olabilen virüsler, aynı zamanda gözleri de etkileyerek konjonktivit hastalığına davetiye çıkarıyor. Gözde kızarmayla kendini gösteren hastalık, kapalı alanlarda hızlıca yayılıyor. 

Kışın soğuk havada vücut direncinde azalmalar yaşanabiliyor. Her ne kadar soğuğa karşı dayanıklılığı oldukça yüksek olsa da gözler, bu durumdan nasibini alıyor. Soğuk havayla birebir temas halinde olan gözlerde özellikle soğuk havalarda kaşıntı, kızarıklık ve sulanma görülebiliyor. Bu dönemde mikrop kapma olasılığının artmasıyla birlikte konjonktivit hastalığıyla da sıkça karşılaşılabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şehvar Nefesoğlu, “Soğuk rüzgarlarla birebir etkileşime giren gözlerimiz, kimi zaman bu durumdan yoğun olarak etkilenebiliyor. Rüzgarın çarptığı gözlerde yaşarma yani göz sulanması problemiyse hemen hemen herkeste görülebiliyor. Bu göz sulanmasına da genellikle sert rüzgarla birlikte gelişebilen kuruluk neden olabiliyor” dedi. Şu önerilerde bulundu: 

1-  Göz enfeksiyonlarını engellemek için, eller çok sık yıkanmalı ve kirli elle gözler kaşınmamalı. 

2-  Kişisel eşyaları özellikle de göz makyaj malzemelerini başkasıyla paylaşmamalı. 

3-  Su içmek gözün nemlenmesini sağlıyor. Bu nedenle bol miktarda su içilmelidir. 

4-  Kapalı mekanlarda çalışanların ortamlarını havalandırmaları gerekiyor. 

5-  Karlı havalarda, ultraviyole ışınlardan, rüzgarlı havalardaysa kuruluktan korunmak için gözlük kullanılmalıdır. 

6-  Göz akıntısı problemi yaşanıyorsa pamuklu havlular yerine, kağıt mendiller kullanılmalı. 

7-  Kalabalık ortamlarda artabilen virüs kaynaklı hastalıklar, gözlerde viral konjonktivite neden olabiliyor. Bu sebeple alışveriş merkezleri gibi kapalı alanlarda uzun süreli vakit geçirmemeli.

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