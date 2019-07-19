Gençliğin sırrı iğde

Güzel kokulu, rengi sarı, dışı sert ve tadı mayhoş olan iğde meyvesi doğal ilaç görevi görüyor. Halk arasında cıcılık, cışkan, pisat adlarıyla da bilinen iğdenin dış kısmı kabuklu, içi tüylü, çekirdeği büyüktür. İçeriğinde; organik asitler, vitaminler, flovan glikozidler, uçan yağ, tanen vardır. Uzmanlar tarafından, böbrek hastalarının bolca iğde yemeleri tavsiye edilmektedir. Ayrıca bağırsaklarıda, sindirim sisteminizde sorun yaratan bazı rahatsızlıkların giderilmesi için de iğde önerilmektedir.

Omega 7, Avusturya kökenli makademya fındığı ve sadece iğdede bulunuyor.

BÖBREKLER İÇİN DE FAYDALI

Böbrek taşı, şiddetli ağrıya neden olan bir hastalıktır. İğde tam olarak bu noktada devreye girmektedir. Meyvenin kendisinden çiçeğine ve çekirdeğine kadar her bir parçası böbrek rahatsızlığına iyi gelir. Yapılan bilimsel araştırmalar, Omega 7'nin, yüksek besin değeri ve fazla miktarda doğal kimyasal içermesi nedeni ile hücre zarının stresten arınmasında önemli etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Vücudun kolajen üretiminin artırmasına yardımcı olarak, cildin uzun yıllar sonunda esnekliğini kaybederek kırışmasını engelliyor ve cilde esneklik katarak kırışıklıkları gideriyor. Doğal Omega 7 kaynağı iğde düzenli tüketildiğinde yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

ÖKSÜRÜĞÜ KESER

İğde çiçeklerini kaynatıp balla tatlandırarak içmek öksürüğü azaltır. Palmitoleik asit içeriğiyle damarlarda dolaşan kolesterol miktarının düşürülmesine yardımcı olur. Damar çeperlerinin esnekliğini koruyarak sağlam kalmasında etkilidir.