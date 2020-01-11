Gebelik zehirlenmesi 35 yaş üstü kadınlarda daha sık görülüyor

Bu hastalık dünyada her yıl 100 bin civarında kadının ölümüyle sonuçlanan ciddi bir durum olarak biliniyor. Hastalığın erken tanısı için gebenin öyküsünün çok iyi alınmasının önemini vurgulayan Dr. Şule Selvi, hastalığın sıklıkla 35 yaş üstü hamilelerde, ilk gebeliğini yaşayanlarda, vücut kitle endeksi 30’un üzerinde olanlarda, önceki gebeliğinde preeklampsi geçirmiş kişilerde, damar hastalığı mevcut kadınlarda ve tedaviyle gebe kalanlarda görüldüğünü söylüyor. Selvi, “Gebeliğin 12’nci haftasından itibaren riskli grup hastalarda, düşük doz aspirin kullanımının faydalı olduğunu belirtiyor.