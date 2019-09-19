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19 Eylül 2019 Perşembe 17:32:28 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:34:38

Galata Kulesi'ne mavi kravat takıldı

Prostat kanseri ayı etkinlikleri kapsamında Galata Kulesi'ne dev mavi kravat takıldı.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin, "Tak Bir Mavi Kravat, Prostat Kanserine Dikkat" sloganıyla bu yıl da gündeme taşıdığı prostat kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında, Galata Kulesi'ne dev mavi kravat takıldı.

Derneğin, Astellas İlaç Türkiye'nin katkılarıyla düzenlediği ve kampanya için şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun "İstanbul Destanı" şiirinden esinlenilen etkinlikte, İstanbul'un tarihi yapılarından Galata Kulesi sembol olarak belirlendi.

Prostat kanserine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için hastalığın sembol rengi olan açık maviden üretilen dev kravat, Galata Kulesi'ne takıldı.

Etkinlikte konuşan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Özlem Er, eylül ayında prostat kanseri farkındalığı için çeşitli aktvitelerin düzenlendiğini söyledi.

Prostat kanserinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Er, "Dünyada 1 milyon 200 binden fazla erkek her yıl prostat kanseri tanısı alıyor. Akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser. Erken tanısı çok önemli çünkü erken tanı alan kişilerin yüzde 100'e yakını tedavi edilebiliyor." diye konuştu.

Er, erkeklerin idrar yollarıyla ilgili sorunu olduğunda doktora başvurmaktan çekinmemeleri, ailelerinde prostat kanseri görülüyorsa bu konuya dikkati çekmeleri ve daha erken yaşlarda kontrollerine gitmelerinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Mavi kravatlı fotoğrafı paylaşan ilk 300 kişiye hediye

Astellas İlaç Türkiye Genel Müdürü Mark Dekker de prostat kanseri farkındalığının öneminden bahsetti.

Astellas İlaç Türkiye Pazarlama Direktörü Ayçın Oğuz ise prostat kanserinde hastanın sevdikleriyle daha fazla zaman geçirmesini ve yaşam kalitesini korumasını sağlayan tedavilerle hayatına değer katmayı hedeflediklerini belirtti.

Sosyal medyadan da desteklenen kampanya boyunca Galata Kulesi'ni ziyaret edenler, fotoğraflarını "takbimavikravat" ve "prostatkanserinedikkat" etiketleriyle paylaşabilecek.

Galata Kulesi'nin mavi kravatlı fotoğraflarını kampanya sloganlarıyla sosyal medya hesaplarından paylaşan ilk 300 kişiye kampanyanın sembolü olan mavi kravatlar hediye edildi.

Mavi kravat, 22 Eylül'e kadar Galata Kulesi'nde takılı kalacak.

(AA)

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