Fibromiyaljiye pancar kürü

Fibromiyalji, genel kas ağrısı ve vücuttaki belirli noktalarda kronik ağrıyla karakterize bir yumuşak doku romatizmasıdır. 25-55 yaşları arasında ve daha çok kadınlarda görülür. Çocukluk döneminde de ortaya çıkabilen hastalık; kaslarda ağrı ve hassasiyet, uyku bozukluğu, yorgunluk, halsizlik ve sabahları “tutulma” hissiyle uyanma gibi belirtiler gösterir. Bu hastalıkla doğal yollarla mücadele etmek isteyenlerin imdadına 'kırmızı pancar kürü' yetişiyor. Bitkisel tedavi uzmanlarının önerdiği kırmızı pancar kürünü her sabah taze olarak hazırlayıp, yemeklerden bir saat sonra günde 3 defa içebilirsiniz.

SOĞUK İÇİLMELİ

Yumruk büyüklüğünde kırmızı pancar ve başparmak büyüklüğünde taze zencefili ince ince dilimleyin. 600 cc kaynar suda 6 dakika kısık ateşte kaynatın. Daha sonra 2 parmak büyüklüğünde karakovan balı peteğini ekleyerek soğumaya bırakın. Cam sürahiye süzdükten sonra kapağı kapalı olarak buzdolabında bekletin.