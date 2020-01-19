Fazlası kansızlığa neden oluyor! Çocuklara günde 3 bardak süt yeterli 

O yüzden süt tüketimi çocuklarda 3, yetişkinlerde ise 4 bardağı geçmemelidir. Diyet Uzmanı Dyt.Tuba Feyza Avcı, yaş gruplarına göre 0-1 yaştakilerin sadece anne sütü, 2-5 yaştakilerin günde 2 bardak süt grubu 5-8 yaş arasındakilerin günde 3 bardak süt grubu ve 8 yaş sonrasındakilerin de günde 4 bardak süt grubu olacak şekilde tüketim sağlamaları gerektiğini söyledi.

KAYNAYINCA PROTEİNİ GİDER

Kaynatma işlemi daha çok evlerde uygulanan asla yeterli ısıya çıkılamayan ve uzun süreli kaynatma işlemlerinden kaynaklı sütün içinde bulunan kaliteli proteinlerin de kaybına sebep olan bir yöntemdir. Bunun yanı sıra aldığınız açık sütlerin hangi çiftliklerden hangi şartlarda geldiğini bilmediğiniz gibi evde sütün kalitesini test edebileceğiniz laboratuvarlarınız da bulunmamaktadır. Bu sebeple süt ve süt ürünü tüketiminde ambalajlı ürünleri tüketmekte fayda vardır.