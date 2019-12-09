Fast food'dan uzak durun

Aşırı tuz, içerdiği yüksek orandaki sodyumdan dolayı idrarla kalsiyum atımını artırır, yine kemikler için olumsuz etki oluşturur. Aşırı zayıflıktan kaçınılmalıdır. Çünkü menopozdan sonra, yağ dokusunda bulunan östrojenden de faydalanılır. Aşırı kafein tüketilmemeli, kafein içeren çay, kahve, kola vs. tüketimi sınırlanmalıdır. Menopozda kardiyovasküler (kalp) hastalık riski arttığı için doymuş yağ içeren besinlerden (katı, hayvansal yağlar, fast-food besinler, kızartmalar vs.) mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.