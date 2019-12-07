FarEnjiti doğal yolla yok edin

FarEnjitte boğazda ağrının yanı sıra yanma, kuruluk ve kızarıklık gibi şikayetler ortaya çıkar. Akut farenjitin tekrarlaması bronşite dönüşmesine neden olur. Mikrop kırıcı özelliğinin yanında üst solunum yollarını açan zencefil faranjit tedavisinde kullanılır. Etkili antioksidanlar arasında gösterilen zencefil salatalarda kullanıldığı gibi çayı da etkilidir.

SOLUNUM YOLLARINI AÇAR

Boğaz ve solunum yollarının mikroplardan temizlenmesine karşı etkili olan zerdeçal da göğüs ağrılarına faydalıdır. Bir bardak süte yarım çay kaşığı zerdeçal koyun ve kaynatın. Soğuduktan sonra bal ekleyerek günde 3 kere için. Kısa sürede farenjitten kurtaracaktır. Farenjite iyi gelen diğer bir bitki ise nanedir. Bu bitki, tahriş olan boğazın toparlanmasını sağlar. Solunum yollarını açtığı gibi, hastalıktan meydana gelen tahrişin kısa sürede giderilmesine yardımcı olabilir. Nane çiğnemek veya suda kaynarken buharını solumak faydalı olabilir.

BADEMCİK İLTİHABINA ADAÇAYI

Bir bardak su, 1.5 yemek kaşığı dolusu adaçayını karıştırın. 10 dakika kaynatın. Günde 3 defa, özellikle sabahları dişlerinizi fırçaladıktan sonra ve akşam yatmadan önce 2 defa uygulayın. 3-4 gün içinde bademcik iltihabınız geçecektir.