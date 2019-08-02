Farenjite ev yapımı kür

Zencefil

Mikrop kırıcı özelliğinin yanında üst solunum yollarını açan zencefil, farenjit tedavisinde sıklıkla kullanılır. Aynı zamanda, etkili antioksidanlar arasında gösterilir.

Zerdeçal

Boğaz ve solunum yollarının mikroplardan temizlenmesine karşı etkilidir aynı zamanda göğüs ağrılarına da faydalıdır. Bir bardak süte yarım çay kaşığı zerdeçal koyun ve iyice kaynatın. Soğduktan sonra bal ekleyerek günde 3 kere için. Kısa sürede farenjitten kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Bal

Eski medeniyetler dahil, asırlardır bir çok hastalığın tedavisi için kullanılan balın doğal antibiyotik özelliği vardır, çok güçlü mikrop kırıcıdır. Bal tüketimi farenjit sorunlarını azaltmaya yardımcı olabilir.

Fesleğen

Fesleğen magnezyum içerdiğinden dolayı kan akışını hızlandırır. Bunun yanında etkili antioksidanlar arasında gösterilir. Boğaz ve üst solunum yollarında rahatlama sağlar. Fesleğeni suda kaynatarak içebilir veya yapraklarını çiğneyebilirsiniz

Sarımsak

Göğüs ağrısı için en etkili ev ilaçlarından biridir. Birkaç diş sarımsağı ağızda çiğneyerek veya suya katarak içmek farenjit tedavisinde son derece etkilidir.

Adaçayı kürü

Bir su bardağı su, 1.5-2 yemek kaşığı dolusu adaçayı. Kaynamakta olan suyun içine, adaçayını atın. 10 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra, süzün. Günde 3 defa, özellikle sabahları dişlerinizi fırçaladıktan sonra ve akşam yatmadan 2 defa gargara yapın. 3-4 gün içinde farenjitiniz ve bademcik iltihabınız geçecektir.