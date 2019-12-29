Faranjite pancar kürü

Ağız ve burun boşluğunda oluşan iltihaplanmayla ortaya çıkan farenjitten bitkisel yollarla kurtulmak mümkün. Bu hastalığın ana belirtisi boğaz ağrısıdır. Yüksek ateş, yutkunma zorluğu, geniz akıntısı, boğazda kızarıklık, baş ağrısı, eklem ağrıları, halsizlik, kas ağrıları, ses kısılması, öksürük ve lenf bezlerinin şişmesi, kulak ağrısı diğer belirtiler arasındadır.

POLENLER BOĞAZI TAHRİŞ EDER

Soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklara neden olan virüsler, öksürük ya da hapşırıkla havaya saçılan virüs ve bakterilerin yanı sıra, mikroplu bir yüzeye ağız ya da burnunuzu değdirmeniz farenjite yol açabilir. Bunların yanı sıra sigara, alkol, kuru ve kirli hava, geniz akıntısı, çok sıcak ya da soğuk yiyecek-içecekler gibi boğazı tahriş eden faktörler kronik farenjitte etkin rol oynar. Polenler, havadan taşınan alerjenler boğazı tahriş ederek, kronik farenjite zemin hazırlayabilir. Saman nezlesi bu hastalıkların nedenleri arasındadır. Fitoterapi uzmanları farenjit için evde uygulayabileceğiniz kür için 3 adet kırmızı pancar, 1 adet limon ve 2 bardak suyun yeterli olduğunu belirtiyor.

LİMONLA KARIŞTIRIN

Mandalina büyüklüğündeki 3 adet taze kırmızı pancarı soyun ve dörde bölün. Bir adet limonun kabuklarını soyun. Limon kabukları ve pancarı kaynamakta olan 2 su bardağı suyun içine atın. 6 dakika kapağı kapalı olarak kısık ateşte kaynatın. Her gün taze olarak hazırlayın. Her 45 dakikada bir gargara yaparak gün içinde bitirin.