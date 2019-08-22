Faranjite pancar kürü

  • Bist 100
    95522.1
  • Dolar
    5,7482
  • Euro
    6,3770
  • Altın
    275,6870
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi TOKİ Gaziantep 3+1 kura sonuçları belli oldu mu? TOKİ Gaziantep kura sonuçları isim listesi
Rusya, içinde insansı robot olan FEDOR'un da yer aldığı MS-14 kargo aracını uzaya fırlattı Rusya, içinde insansı robot olan FEDOR'un da yer aldığı MS-14 kargo aracını uzaya fırlattı
Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda Beşiktaş ile Göztepe 51. randevuda
Milyonlarca emekli bekliyor! İntibak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bekliyor! İntibak zammı ne kadar olacak?
Askere gidenler dikkat! Askere gidenler işsizlik maaşı alabilir mi? Askere gidenler dikkat! Askere gidenler işsizlik maaşı alabilir mi?
Mustafa Destici: Şehitlerimizin kanı siyasi bölücülerin ellerinde de var Mustafa Destici: Şehitlerimizin kanı siyasi bölücülerin ellerinde de var
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi 22 Ağustos 2019 hava durumu Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi 22 Ağustos 2019 hava durumu
UMH güçleri Trablus'taki stratejik bölgede kontrolü sağladı UMH güçleri Trablus'taki stratejik bölgede kontrolü sağladı
BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Grande: Gözlerinin içine bakıp paramız yok demek içler acısı BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Grande: Gözlerinin içine bakıp paramız yok demek içler acısı
Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
Sudan'da geçiş dönemi başbakanı Hamadok yemin etti Sudan'da geçiş dönemi başbakanı Hamadok yemin etti
Sivil toplum kuruluşlarından Arakanlı Müslümanlar için güvenli dönüş çağrısı Sivil toplum kuruluşlarından Arakanlı Müslümanlar için güvenli dönüş çağrısı
Adana'da 'Evleniyoruz' plakalı araçla silahlı saldırı Adana'da 'Evleniyoruz' plakalı araçla silahlı saldırı
İdlib stratejisi belli oldu: Hepsi sınır dışında tutulacak İdlib stratejisi belli oldu: Hepsi sınır dışında tutulacak
Üzüm 2019 rekoltesi açıklanacak Üzüm 2019 rekoltesi açıklanacak
Anlaştık denilen Ozornwafor'un Almeria'ya kiralanması Kayserispor'da şaşkınlığa yol açtı Anlaştık denilen Ozornwafor'un Almeria'ya kiralanması Kayserispor'da şaşkınlığa yol açtı
Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı Adıyaman'da silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı
Serie A’da bu sezon 7 Türk futbolcu top koşturacak Serie A’da bu sezon 7 Türk futbolcu top koşturacak
Siyonist cephede neler oluyor: Netanyahu'nun Trump'a sessiz kalması eleştiriliyor Siyonist cephede neler oluyor: Netanyahu'nun Trump'a sessiz kalması eleştiriliyor
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i saf dışı eden Olympiakos, Play-Off'ta Krasnador'u 4-0 mağlup etti Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i saf dışı eden Olympiakos, Play-Off'ta Krasnador'u 4-0 mağlup etti
Galatasaray: Ozornwafor'un Almeria'ya kiralanması için görüşmelere başlandı Galatasaray: Ozornwafor'un Almeria'ya kiralanması için görüşmelere başlandı
Galatasaray, Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı Galatasaray, Mitroglou'nu PSV Eindhoven'a kiraladı
Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi
Gazze'den işgalci İsrail'e roket atıldı Gazze'den işgalci İsrail'e roket atıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:37:13

Faranjite pancar kürü

Kırmızı pancar ve limonla hazırlanan karışım, boğaz ağrısı ve öksürüğü kısa sürede geçiriyor. 

Ağız ve burun boşluğunda oluşan iltihaplanmayla ortaya çıkan farenjitten bitkisel yollarla kurtulmak mümkün. Bu hastalığın ana belirtisi boğaz ağrısıdır.

GENİZ AKINTISI OLUR

Yüksek ateş, yutkunma zorluğu, geniz akıntısı, boğazda kızarıklık, baş ağrısı, eklem ağrıları, halsizlik, kas ağrıları, ses kısılması, öksürük ve lenf bezlerinin şişmesi, kulak ağrısı diğer belirtiler arasındadır. Soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklara neden olan virüsler, öksürük ya da hapşırıkla havaya saçılan virüs ve bakterilerin yanı sıra, mikroplu bir yüzeye ağız ya da burnunuzu değdirmeniz farenjite yol açabilir. Bunların yanı sıra sigara, alkol, kuru ve kirli hava, geniz akıntısı, çok sıcak ya da soğuk yiyecek-içecekler gibi boğazı tahriş eden faktörler kronik farenjitte etkin rol oynar.

SAMAN NEZLESİ TETİKLER

Polenler, havadan taşınan alerjenler boğazı tahriş ederek, kronik farenjite zemin hazırlayabilir. Saman nezlesi bu hastalıkların nedenleri arasındadır. Fitoterapi uzmanları farenjit için evde uygulayabileceğiniz kür için 3 adet kırmızı pancar, 1 adet limon ve 2 bardak suyun yeterli olduğunu belirtiyor.  

HAZIRLANIŞI

3 adet taze kırmızı pancarı soyun ve dörde bölün. Bir adet limonun kabuklarını soyun. Limon kabukları ve pancarı kaynamakta olan 2 su bardağı suyun içine atın. 6 dakika kapağı kapalı olarak kısık ateşte kaynatın. Her gün taze olarak hazırlayın. Her 45 dakikada bir gargara yaparak gün içinde bitirin.

TANSİYONU DENGELER

Harvard’da yapılan araştırmalara göre, yüksek tansiyon Amerika’daki ölümlerin yüzde 15’inden fazlasında aktif rol oynuyor. Ayrıca yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi önde gelen ölüm nedenlerinin yanı sıra anevrizmalar, kognitif düşüş ve böbrek yetmezliği riskini de artırır. Hipertansiyon, genelde orta yaş üzeri kişilerde görülen bir hastalıkken maalesef günümüzde gençlerde de görülmeye başlandı. Yapılan araştırmalar, pancarın içeriğinde bulunan nitrikoksit adlı maddenin damar esnekliğini artırdığını ve kan dolaşımını rahatlattığını gösteriyor.

HER GÜN 1 BARDAK İÇİLMELİ

Yapılan araştırmalara göre her gün bir bardak pancar suyu tüketmek, takip eden 24 saat boyunca tansiyonunuzun düzenli seyretmesine yardımcı oluyor.  Kolesterolün dengelenmesini sağlıyor, kalp krizi riskini azaltıyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ