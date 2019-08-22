Faranjite pancar kürü

Ağız ve burun boşluğunda oluşan iltihaplanmayla ortaya çıkan farenjitten bitkisel yollarla kurtulmak mümkün. Bu hastalığın ana belirtisi boğaz ağrısıdır.



GENİZ AKINTISI OLUR

Yüksek ateş, yutkunma zorluğu, geniz akıntısı, boğazda kızarıklık, baş ağrısı, eklem ağrıları, halsizlik, kas ağrıları, ses kısılması, öksürük ve lenf bezlerinin şişmesi, kulak ağrısı diğer belirtiler arasındadır. Soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklara neden olan virüsler, öksürük ya da hapşırıkla havaya saçılan virüs ve bakterilerin yanı sıra, mikroplu bir yüzeye ağız ya da burnunuzu değdirmeniz farenjite yol açabilir. Bunların yanı sıra sigara, alkol, kuru ve kirli hava, geniz akıntısı, çok sıcak ya da soğuk yiyecek-içecekler gibi boğazı tahriş eden faktörler kronik farenjitte etkin rol oynar.

SAMAN NEZLESİ TETİKLER



Polenler, havadan taşınan alerjenler boğazı tahriş ederek, kronik farenjite zemin hazırlayabilir. Saman nezlesi bu hastalıkların nedenleri arasındadır. Fitoterapi uzmanları farenjit için evde uygulayabileceğiniz kür için 3 adet kırmızı pancar, 1 adet limon ve 2 bardak suyun yeterli olduğunu belirtiyor.

HAZIRLANIŞI

3 adet taze kırmızı pancarı soyun ve dörde bölün. Bir adet limonun kabuklarını soyun. Limon kabukları ve pancarı kaynamakta olan 2 su bardağı suyun içine atın. 6 dakika kapağı kapalı olarak kısık ateşte kaynatın. Her gün taze olarak hazırlayın. Her 45 dakikada bir gargara yaparak gün içinde bitirin.

TANSİYONU DENGELER

Harvard’da yapılan araştırmalara göre, yüksek tansiyon Amerika’daki ölümlerin yüzde 15’inden fazlasında aktif rol oynuyor. Ayrıca yüksek tansiyon, kalp krizi ve felç gibi önde gelen ölüm nedenlerinin yanı sıra anevrizmalar, kognitif düşüş ve böbrek yetmezliği riskini de artırır. Hipertansiyon, genelde orta yaş üzeri kişilerde görülen bir hastalıkken maalesef günümüzde gençlerde de görülmeye başlandı. Yapılan araştırmalar, pancarın içeriğinde bulunan nitrikoksit adlı maddenin damar esnekliğini artırdığını ve kan dolaşımını rahatlattığını gösteriyor.

HER GÜN 1 BARDAK İÇİLMELİ



Yapılan araştırmalara göre her gün bir bardak pancar suyu tüketmek, takip eden 24 saat boyunca tansiyonunuzun düzenli seyretmesine yardımcı oluyor. Kolesterolün dengelenmesini sağlıyor, kalp krizi riskini azaltıyor.