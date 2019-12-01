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01 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 00:43:15

Evde yapabileceğiniz 5 balgam söktürücü

Bitkisel tedavi uzmanları, öksürük ve balgamı kesmek için; bal, acı biber, kekik ve soğan gibi evdeki malzemelerle yapılabilecek doğal karışımları öneriyor.

Balgam söktürücüler, hava kanallarında biriken ifrazatı çıkarmaya yardımcı olan ilaçlardır. Genellikle, normal nefes almayı zorlaştıran belirtilerin olduğu solunum problemleri, öksürük ve grip için kullanılır.  Evde doğal yollarla balgam söktürücü yapabilirsiniz. 

BAL VE ACI BİBER ŞURUBU

Bal, zencefil ve acı biber kullanarak yapacağınız balgam söktürücüyü öksürüğünüzü azaltmak ve burun tıkanıklığınıza son vermek için kullanabilirsiniz. Her yaş için uygundur ve grip, astım, bronşit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Malzemeler: 1/4 bardak elma sirkesi (62 ml), 1 limonun suyu, 3 yemek kaşığı doğal bal (75 gr), 1 yemek kaşığı zencefil tozu (5 gr), 1/2 yemek kaşığı acı biber (2 gr)
Hazırlanışı: Elma sirkesini bir kaba koyun ve ardından limon suyu, bal ve zencefili tahta bir kaşıkla karıştırın. Kısık ateşte bekletin. Karışım kaynamadan acı biberi ekleyin ve ocaktan alın. Soğuduğunda temiz bir cam şişeye boşaltın. Günde bir ya da 2 yemek kaşığı tüketin. Tüketimini kolaylaştırmak için suyla karıştırıp içebilirsiniz.

KEKİK ÇAYI

Biraz kekik, bal ve limon suyu öksürüğü azaltan, boğazı yumuşatan ve mukus oluşumunu azaltan doğal bir çaydır. Balgam ve iltihap sökücü özellikleri mukus birikimini azaltır böylece rahat nefes almayı kolaylaştırır.  n Malzemeler: 1 bardak su (250 ml), 1 yemek kaşığı kekik (5 gr), yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı bal (25 gr), Hazırlanışı: Su kaynamaya başlayınca kekiği ve balı ekleyin. 5 dakika dinlendirin ve limon suyunu ekleyin.

ELMA VE LİMON KÜRÜ

Elma, bal ve limon suyu kullanarak hazırladığınız macunu hem çocuklarda hem yetişkinlerde öksürüğü azaltmak için balgam sökücü olarak kullanabilirsiniz. İltihap sökücü ve mukolitik özellikleri mukus birikimini azaltarak hava kanallarını açar. n Malzemeler:  Yarım soyulmuş elma, yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı bal (25 gr).

Hazırlanışı: Elmaları pişirin ve püre haline getirene kadar ezin. Ardından balı ve limon suyunu ekleyin. Karışımı günde iki kez tüketin. En çok ilginizi çeken balgam sökücü tarifini seçin. Öksürüğünüze ya da gribinize son vermek için adımları takip edin.

BAL-SOĞAN KARIŞIMI

Solunum problemlerini çözmek için bal ve soğandan oluşan ev yapımı karışımı deneyebilirsiniz. İkisinin de virüsleri, bakterileri ve mukusu azaltan balgam sökücü ve antibiyotik özellikleri vardır. n Malzemeler: 300 gr soğan, yarım bardak bal (150 gr), 2 kaşık sirke. n Hazırlanışı: Soğanları küçük doğrayın. Bir kavanozda bal ve sirkeyle karıştırın. Birkaç gün karışımı bekletin ardından tüketebilirsiniz. Günde bir ya da iki kaşık tüketebilirsiniz

OKALİPTÜS BUHARI

Öksürüğü kontrol altına alan ve solunum yollarını rahatlan mukolitik ve balgam sökücü özellikleri ile okaliptüs en iyi bitkilerden biridir. Kaynar suyun içine birkaç damla damlattığınızda buharı, burun tıkanıklığına, baş ağrısına ve nefes alma problemlerine iyi gelir. n Malzemeler: 10 okaliptüs yaprağı, 2 litre su. n Hazırlanışı: Okaliptüs yapraklarını suyla beraber bir tencereye koyun ve kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynamasını bekleyin. Hazır olduğunda başınızı bir havluyla örtün ve buharı içinize çekin. Gece yatmadan önce yapmayı deneyin.

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