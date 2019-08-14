Etsiz kalma sağlıklı yaşa

Et, kümes hayvanları, balık, kuru fasulye, bezelye, yumurta ve fındıkta birçok besin bulunur. Bunlar protein, B vitaminleri (niasin, tiamin, riboflavin ve B6), E vitamini, demir, çinko ve magnezyum içerir. Proteinler, kemikler, kaslar, kıkırdak, deri ve kan yapı taşları olarak işlev görür.Etin anemiyi önleme, hamileliği destekleme, kardiyovasküler ve psikolojik sağlığı koruma uykusuzluğu tedavi etme, katarakttı geciktirme, kolesterol seviyesini dengeleme, raşitizm tedavisi, kasların güçlendirilmesi, enerji sağlanması ve sağlıklı bir cildi korumak gibi inanılmaz faydaları vardır.

Enerji verir

Enerjik bir vücut sağlıklı bir vücuttur. Tükettiğiniz şeyler konusunda daima dikkatli olmalısınız. Kırmızı et, C vitamini kompleksi dahil olmak üzere bol miktarda besin sağlayabilir. Bunlar, enerji üretmeye çalışan karbonhidratları glikoza dönüştürmekten sorumludur. Bu enerji, günlük görevleri yerine getirmemizde en fazla gerekli olan şeydir. Kırmızı eti diyetinize dahil etmek, daha fazla enerji üretmenize ve gün boyu enerjinizi korumanıza olanak tanır.

Anemiyi önler

Demir, hemoglobin üretmekten sorumludur. Vücudunuzdaki oksijeni taşıyarak, organlarınızın sorunsuz çalışmasını sağlar. Üstelik demir eksikliğiniz varsa anemiyle karşılaşabilirsiniz. Durumun ana belirtisi, ani yorgunluktur. Et tüketerek anemiyi tedavi edebilir veya vücudunuzdaki demir seviyesini koruyabilirsiniz.

Hamileliği destekler

Hamilelik sırasında et tüketmek, anne adaylarının bol miktarda besin almasını sağlar. Fetüsün sağlıklı bir beyin, kemik, kas ve solunum sistemi geliştirmek için sürekli protein, mineral ve vitamin alması gerekir. Besin eksikliği, fetüsü doğuştan gelen hastalıklara karşı korumazsa, süreci bozabilir. Bununla birlikte, jinekoloğunuzla daima bu bağlamda görüşmeli ve uygun konsültasyon olmadan diyetinize yeni besin kaynağı eklememelisiniz.

Katarakt oluşumunu geciktirir

Sağlık uzmanları katarakttın dejeneratif bir hastalık olduğunu, bu durumun körlüğe ve görme bozukluğuna yol açabileceğini öne sürmektedir. Besleyici besinlerin tüketilmesi, organlarınızı, katarakt da dahil olmak üzere pek çok hastalıktan koruyabilir. Bir parça etin gözlerinizin sağlığını korumak için gereken miktarda çinko ve omega-3 yağ asitlerini sağlayabileceğini unutmayın. Etteki mineraller de ayrıca maküler dejeneratif hastalıkları geciktirecek kadar güçlüdür

Psikolojiyi iyileştirir

İnsan beyni yaşlandıkça küçülür. Bu doğal bir süreçtir. Bilim adamları bunu demans ve alzheimer gibi kronik hastalıkların bir belirtisi olarak görür. Omega-3 yağ asitlerini tüketerek beyninizin potansiyel hasarlardan etkin bir şekilde korunmasını sağlayabilirsiniz. Psikolojik sağlığınızı korumak için eti diyetinize dahil etmelisiniz. Omega-3 yağ asitleri almak için zengin bir kaynaktır. Ayrıca, içinde bulunan diğer mineraller, beyninizi yaşa bağlı kronik rahatsızlıklarını geciktirecek şekilde güçlendirecektir.

Kalbi korur

Buna inanmayabilirsiniz ama et tüketmek aslında kalp-damar sağlığını koruyabilir. Çinko, protein, enerji, omega-3 yağ asidi, selenyum vb. içerir. Bu besinler, kalbinizin genel kardiyovasküler sağlığını koruyan doku ve hücreleri güçlendirmek için yardımcı olur.

Kaslarınızı güçlendirir

Proteinleri günlük diyetinize dahil etmek, kaslarını büyümesini ve gücünü artırır. Daha uzun vadede fayda sağlamak için çinkoya ihtiyaç duyabilirsiniz. Vücut geliştiriciler protein alımını önemli ölçüde artırır. Her iki besin de kırmızı ette bulunur. Sonuç olarak, kırmızı et tüketmeye başladığınızda protein ve çinko, kaslarınızı güçlendirmeye başlayacaktır.

Kolesterol seviyesini dengeliyor

Kırmızı et, yüksek mineral içeriğiyle kolesterol seviyesinin korunmasına yardımcı olabilir. Kötü kolesterolü düşürebilir ve yeterli miktarda tüketirseniz iyi kolesterol seviyesini artırabilir. Bununla birlikte, kolesterolü yüksek olanların et tüketmeden önce mutlaka bir doktora başvurmasında fayda vardır.

Cildi güzelleştirir

Cilt problemlerini tedavi etmek için protein gereklidir. Proteinlerle zenginleştirilmiş gıdaların tüketilmesi, nihayetinde cildinize nem ve doğal bir ışıltı sağlayacaktır. Vücudunuzdaki yeterli protein seviyesi, cildi egzama, dermatit ve sedef hastalığı gibi çeşitli cilt hastalıklarına karşı korur. Ayrıca protein, hasarlı dokuları veya cildinizin hücrelerini tamir etmede de yararlıdır. Etten gelen proteinin cildiniz için ne derecede avantajlı olup olmayacağını merak ediyor olabilirsiniz? Kırmızı et, kısa sürede cildinizde ciddi değişiklikler yapabilen proteinlerle doludur.