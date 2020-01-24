Estetik sadece görsele değil duygusal evrenimize de hitap eder 

  • Bist 100
    122540
  • Dolar
    5,9335
  • Euro
    6,5551
  • Altın
    296,9480
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü nedir? 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü ile ilgili anlamlı sözler 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü nedir? 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü ile ilgili anlamlı sözler
Çin'de ulaşım yasağı uygulanan şehir sayısı 9'a yükseldi: 32 milyon insanın etkilenecek Çin'de ulaşım yasağı uygulanan şehir sayısı 9'a yükseldi: 32 milyon insanın etkilenecek
İtalyan basını, Lyanco'yu Galatasaray'a yazdı İtalyan basını, Lyanco'yu Galatasaray'a yazdı
Fenerbahçe'de mali sıkıntılar Adil Rami'nin gidişini engelleyebilir Fenerbahçe'de mali sıkıntılar Adil Rami'nin gidişini engelleyebilir
Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı devirerek açık ara liderliğini pekiştirdi Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı devirerek açık ara liderliğini pekiştirdi
İstanbul Havalimanı'nda kırmızı alarm! Çin'den gelen yolcular, termal kameralarla kontrol edildi İstanbul Havalimanı'nda kırmızı alarm! Çin'den gelen yolcular, termal kameralarla kontrol edildi
Yunan ekibi AEK, Caner Erkin için İstanbul'a geliyor Yunan ekibi AEK, Caner Erkin için İstanbul'a geliyor
Göztepe maçı Abdullah Avcı'nın son şansı Göztepe maçı Abdullah Avcı'nın son şansı
Hafter ateşle oynuyor: Büyük bir saldırıya hazırlanıyor Hafter ateşle oynuyor: Büyük bir saldırıya hazırlanıyor
Esra Erol'da canlı yayınında büyük hesaplaşma! "Recep'i atın evden ben size yeni damat getireceğim" Esra Erol'da canlı yayınında büyük hesaplaşma! "Recep'i atın evden ben size yeni damat getireceğim"
Trump, "Yüzyılın Anlaşması" için tarih verdi Trump, "Yüzyılın Anlaşması" için tarih verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dünyayı şaşırttık Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dünyayı şaşırttık
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Meteoroloji'den 4 ile yoğun kar uyarısı! Hava sıcaklığı 2-4 derece düşecek Meteoroloji'den 4 ile yoğun kar uyarısı! Hava sıcaklığı 2-4 derece düşecek
Çabaları boşa çıktı! Adaların söz hakkı yok Çabaları boşa çıktı! Adaların söz hakkı yok
Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi
ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'e büyük şok! Eli havada kaldı ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'e büyük şok! Eli havada kaldı
Hafter'in 'uçakları düşürmekle' tehdit ettiği Mitiga Havalimanı yeniden açılıyor Hafter'in 'uçakları düşürmekle' tehdit ettiği Mitiga Havalimanı yeniden açılıyor
Darbeci Sisi yönetimi yine haddini aştı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama Darbeci Sisi yönetimi yine haddini aştı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama
Promosyon savaşları başladı! Hangi banka ne kadar veriyor? Promosyon savaşları başladı! Hangi banka ne kadar veriyor?
Hulusi Akar dün uyarmıştı! Yunanistan ateşle oynuyor! Hulusi Akar dün uyarmıştı! Yunanistan ateşle oynuyor!
Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak
Köpeği ezen belediye çalışanı işten atıldı! Köpeği ezen belediye çalışanı işten atıldı!
FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın iddianamesinde dikkat çeken muhalefet ayrıntısı! FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın iddianamesinde dikkat çeken muhalefet ayrıntısı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:11:13

Estetik sadece görsele değil duygusal evrenimize de hitap eder 

Estetik kelimesi Yunanca aisthesis kelimesinden gelmektedir.

Op.Dr. Bilgehan AYDIN

Genellikle algı duyumu anlamında kullanılır. Beş duyu organımıza hitap eden bir kavramdır. Estetik, ilk izlenim olarak insanlarda görsel bir çağrışım yapsa da aslında tüm duyusal evrenimize hitap eder. Estetik cerrahide yaygın olarak temel kavramlarını bu bakış açısıyla ele almalıdır. Estetik günümüzde sırf görselliğe atfedilmiş bir ticari olgu üzerinde çok hızlı gelişim kaydetme eğilimindedir. Hal böyle olunca toplumda bazı algılar da dar bir alana hapsedilmiş oluyor. 

Beş duyu organımızdan görme özelliğini kaybettiğimizde bizim için estetik algısı nereye evrilir veya doğuştan görme engelli birisinin bedenler ve kişiler hakkında nasıl bir algısı vardır. Bu durumu özetlemek adına çok sevdiğim şu cümleyi paylaşmak isterim: “Müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli zanneder.” Örneklemek gerekirse görme engelli bir erkek ile ilk kez tanışan modern zaman güzeli bir kadının, çevresinden son derece takdir gören estetize edilmiş burnu, kulakları ve bol dolgulu dudakları aynı etkiyi karşı tarafta yaratmayabilir. Oysaki aynı kadının son derece duru bir ses tonuyla etrafına verdiği pozitif enerji ilk tanışmadaki sıcaklığı çok etkili olabilir. Bir başka örnek de muhteşem görünüme sahip bir kişinin ter kokması tüm algıyı negatife çevirebilir. Hepimizin çokça şahit olduğu bir diğer durum da ikonik bazı tiplerin herhangi bir konuda fikirleri alındığında ne kadar yetersiz oldukları herkes tarafından algılanmakta ve beden görüntüsünün yarattığı olumlu ilk izlenim hızlıca ortadan kaybolmaktadır. 

Tüm bu örnekler, estetik yönetiminin topluca ele alınarak her duyuya hitap eden, sosyal, psikolojik ve kültürel olarak desteklendiğinde ise tam olarak başarıya ulaşabileceğini vurgulamaktadır. Toplumun tüm katmanları tarafından kabul gören, modern, bakımlı, bedenine özen gösteren, ifade gücü yüksek, manevi değerleri ile barışık bir kişinin, toplam estetik algısında estetik ikonik tiplerden çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum.  

Bu anlamda beden üzerinde yapılması istenen müdahalelerin, uygulayıcılar tarafından analiz edilmesi ve talepte bulunan kişilere ticari kaygılardan uzak bir yaklaşımla anlatılması gerekir. Adı estetik veya kozmetik diye anılsa dahi uygulamalar tıp biliminin kurallarına uygun ve etik yapılmalıdır. Estetik uygulamaların hekimler tarafından yapılabilmesinin en önemli alt metni öncelikle hekim olduğumuzu unutmamamız gerektiğidir. ‘Önce zarar verme’ ilkesinden asla taviz vermemek hekim sorumluluğunun bence en önemli mihenk taşıdır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ