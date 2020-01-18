Erik kurusu kemikleri koruyor

Özellikle kış aylarında tüketilen kuru meyvelerin sağlık açısından birçok faydası olduğunu söyleyen beslenme uzmanları erik kurusunun kemik erimesini önlediğini, armut kurusunun da tansiyona dost olduğunu belirtti.

TAM BİR KALSİYUM DEPOSUDUR

Kuru meyvelerin zamanında ve ürün çokken toplanmış meyvelerin suyunun çekilmesiyle hazırlandığını ifade eden uzmanlar, “Kuru meyveler, yaş meyvenin içerdiği yüzde 90 oranındaki suyun yüzde 10-20 oranlarına düşürülmesiyle elde edilmektedir. Bu işlemle içlerindeki su oranı azalan sebze ve meyvelerin şeker oranları yükselir ve dayanıklılığı artar. Kurutma işlemi sonrası C vitamini dışında bütün mineralleri korunur. Kuru meyveler, vücudu yüksek antioksidan potansiyellerle öncelikle serbest radikallere karşı korur” dedi. Meyveler arasındaysa kurutmaya en elverişli olanlarının elma, armut, vişne, erik, kayısı, üzüm, dut ve kivi olduğu belirtildi. Akşamları özellikle şeker oranı düşük meyveler tüketmek gerekir. Kadınların kara erik kurusunu tüketmesinde fayda vardır. Çünkü içinde bol miktarda kalsiyum ve D vitamini bulunur.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ÖZELLİĞİ VAR

Kemik erimesini önler, hasar görmüş kemiklerin onarılmasını sağlar. Özellikle siyah mürdüm eriği, kemikler için çok faydalıdır. Bunun dışında kuru eriğin içerdiği zengin potasyum ve magnezyum mineralleri nedeniyle tansiyon, karaciğer, kalp, böbrekler için faydası vardır. Güçlü antioksidan içeriğiyle kalp hastalıklarına yakalanma ve kriz riskini azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Kan şekerini düşürür. Kansere karşı koruyucudur ve cildin yaşlanmasını önler. İyi bir idrar söktürücü olan kurutulmuş erik, aynı zamanda romatizma ve damar sertliğinde faydalıdır.