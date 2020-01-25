Endoskopi ve kolonoskopi korkutmasın

Bu konuda medya ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çeken Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih Özel, “Bu tartışmalar endoskopi ve kolonoskopi yaptırması gereken hastaların tedirgin olmasına neden oluyor. Oysa bu iki tanı yöntemi son derece güvenli tanı işlemleri; yaşanan sorun işlemle ilgili değil, işlem uygulanırken kullanılan bir ilacın yalnızca bir ticari formunun yarattığı bir klinik tabloyla ilgili. Bu ilacın başka preparatları, anestezistler tarafından girişimsel işlemlerde güvenle kullanılıyor” şeklinde uyardı.