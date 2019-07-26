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26 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 00:41:47

Emziren annelere yaz önerileri

Doğum sonrası sağlıklı şekilde kilo verebilmek için sıvı tüketimini artırın. Tek tip beslenmeyin, her gün sebze tüketin ve ödem atıcı çaylardan uzak durun.

Çoğunlukla yaz aylarında fazla kilolardan hızla kurtulma isteği yaygınlaşırken, çiçeği burnunda anneler kısa sürede eski formlarına dönebilmek için sabırsızlanıp zayıflamaya yönelik diyetler uygulayabiliyor. Oysa bu durum annenin yanı sıra bebeğe de ciddi zarar verebiliyor. Uzmanlar hızlı zayıflama çabasıyla uygulanan diyetlerin anne kadar bebeğini de olumsuz etkileyebildiğini vurguluyor. Emziren annleri yaz aylarında dikkat etmesi gerekiyor.  

GÜNDE 3 LİTRE SU ŞART  

Yaz aylarında emziren her annenin günde 3-3,5 litre su içmesi şart. Bu hem annenin sağlığı hem de anne sütünü artırmak açısından çok önemlidir. Bunun yanında özellikle her emzirmeden sonra su, süt, şekersiz limonata, ayran gibi bir bardak sıvı tüketmeye özen gösterin. 

VİTAMİNLİ BESİNLER 

Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle öne çıkan yeşil yapraklı sebzeler hem annenin vücudunu destekliyor, süt üretimini artırıyor hem de emzirme yoluyla bebeğin bağışıklığını güçlendiriyor. Özellikle ödem atıcı çaylar ve kilo verdirmeyi vaat eden ilaçlar, bu dönemde süte geçerek bebekte en basit haliyle büyüme gelişme geriliğine, daha ciddi olarak da hayati tehlikelere yol açabilir. Bu dönemde, denetimsiz olarak tek tip beslenme modellerini uygulamak ve annenin yetersiz beslenmesi, saç, cilt, diş ve kemik problemlerine sebep olabilir.

UZMANDAN YARDIM ALIN

Emzirme dönemi, anne beslenmesinin en az hamilelik kadar özenli olması gereken bir süreçtir. Bu dönemde eğer bir diyet uygulamak istiyorsanız mutlaka bir beslenme uzmanının kontrolünde ilerleyin. Kilo vermek için acele etmeyin zira öncelik anne ve bebeğin sağlığıdır. 

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