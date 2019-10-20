Elma ve limonla bağırsağı temizle

Zamanla bağırsaklarda biriken toksinler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve bu durum birçok hastalığa davetiye çıkarır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için kolonlardaki toksinlerin arındırılması şarttır. Bağışıklık sisteminizin kalbi olan kolonlar (bağırsaklar) temiz olmazsa vücudumuzda belli başlı aksaklıklar ve hastalıklar meydana gelebilir.

KABIZLIĞI ÖNLER

Sindirim sisteminin bir parçası olan kolon, su, tuz, vitamin ve besin maddelerinin sindirilmeyen besin maddelerinden ayıklanmasından, ince bağırsakta sindirilmeyen gıdaların işlenmesinden ve katı atıkların vücuttan atılmasından sorumludur. Kolonlar, düzgün çalışmadığı zaman, onları ortadan kaldırmak yerine toksinleri emmeye başlar, böylece baş ağrıları, şişkinlik, kabızlık, yorgunluk ve kronik hastalıklar gibi sorunlar meydana gelir.

BOL SU İÇİLMELİ

Kolon temizliği için yapabileceğiniz en iyi şey bol su içmektir. Bir günde en az 10 ila 12 bardak su içmek şarttır. Düzenli su tüketimi, vücudunuza doğal bir şekilde zararlı toksinleri atar. Bol miktarda su içmek aynı zamanda doğal peristaltik etkiyi de uyararak yiyeceklerin sindirim sisteminden geçmesine yardımcı olur.

DENİZ TUZU VE BALLA KARIŞTIRIN

Taze elma suyu, kolon temizliği için en iyi ev ilaçlarından biridir. Elma suyu düzenli olarak bağırsak hareketlerini teşvik eder, toksinleri yıkar ve sindirim sisteminin yanı sıra karaciğer sağlığını da iyileştirir. Taze sıkılmış elma suyu en iyi sonuçları verir, ancak mevcut değilse, paketlenmiş organik elma suyunu kullanabilirsiniz. Kolon temizliği için (kalın bağırsak temizliği) güne bir bardak elma suyu içerek başlayın. 30 dakika sonra elma suyunun üzerine bir bardak su için. Bu rutini günde birkaç kez tekrarlayın ve üç gün boyunca devam edin. Limonun antioksidan özellikleri vardır ve yüksek C vitamini içeriği kolon temizliği için oldukça iyidir. Bir limon suyu, bir tutam deniz tuzu ve biraz bal bir bardak ılık suda karıştırın. Bu karışımı sabahları aç karnına için.