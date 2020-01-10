Elma çayı bağışıklık güçlendirir
Mineral deposu elma çayı, sindirim sistemi ve bağışıklığı güçlendiriyor, kış hastalıklarını önlüyor.
Elma çayı, antioksidan ve mineral için kullanılan yaygın bir bitkisel içecektir. Kırmızı elmadan ziyade yeşil elma tercih edilir, çünkü yeşil elma sağlık açısından daha faydalıdır. İçerdiği polifenoller, kan şekeri seviyesini kontrol eder.
HAZIRLANIŞI
3 ya da 4 adet elmayı yıkadıktan sonra kabuğunu soymadan küp küp doğrayın. Bir litre kaynamış suyu, elmaların üzerine dökün ve 15 dakika daha kaynattıktan sonra, süzüp için.
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