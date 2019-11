Elma çayı bağışıklık güçlendirir

Elma çayı, antioksidan ve mineral için kullanılan yaygın bir bitkisel içecektir. Kırmızı elmadan ziyade yeşil elma tercih edilir, çünkü yeşil elma sağlık açısından daha faydalıdır. Elma ağacının beyaz çiçeği ve elmanın kabuğu da elma çayı yapmak için kullanılabilir. Tüm dünyada “Türk” elma çayı olarak meşhur olmuş kurutulmuş elma kullanılarak yapılan elma çayı, iltihabı azaltır, kalp sağlığını korur ve kilo kontrolüne yardımcı olur. İçerdiği polifenoller, kan şekeri seviyesini kontrol eder. Karbonhidrat alımını azaltır, sindirim sistemindeki glikoz emilimini düşürür, pankreasın insülin salmasını uyarır ve hücreler üzerindeki insülin reseptörlerini aktive eder. Polifenollerin tüm bu etkinlikleri, kan şekeri düzeyini etkin bir şekilde korumada ve böylece 2 diyabeti yönetmede faydalı olduğu gösterilmiştir.

ASTIM ŞİKAYETLERİNİ AZALTIR

Elmanın doğal bir astım tedavisi gibi davrandığı ve genel akciğer sağlığı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Elma flavonoidlerinin, astım semptomlarını diğer antioksidanlardan ve besinlerden daha iyi kontrol etmeye yardımcı olan özel etkileşimlerinin bulunduğu görülmüştür. Cilt, göz, bağışıklık ve beyin sağlığı için önemli olan güçlü bir antioksidan olarak düşünülen C vitamini ihtiva eder. Taze sebze ve meyvelerden elde ettiğimiz diğer antioksidanlar gibi, C vitamini serbest radikal hasarıyla mücadele eder ve DNA ve hücrelerin mutasyon ve bozulmalardan korunmasına yardımcı olur. Elma çayı gibi C vitamini bakımından zengin gıdaların doğal yaşlanma karşıtı etkileri vardır, çünkü C vitamini; cilt hücrelerinin yenilenmesini teşvik eder, yaraları veya kesikleri iyileştirmeye yardımcı olur, enfeksiyonlara ve zararlı bakterilere karşı koruma sağlar ve ayrıca UV ışığına maruz kalma nedeniyle oluşabilecek hasarı engeller.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Elma çayı, B6 vitamini bakımından zengindir ve B6 vitamini; insan epitel hücrelerine yardımcı olduğu için bağışıklığı artırır. Parkinson hastalığıyla ilişkili olarak, beyinde hasara neden olan ve dopamin üreten sinir hücrelerini yavaşça kırma konusunda etkili gibi görünüyor. Elma çayı yudumladıktan sonra artması muhtemel olan ve beyinde bulunan asetilkolin miktarı, daha iyi konsantrasyon seviyeleri ve problem çözme yeteneğine destek olur ve hafızayı güçlendirir. Elma yüksek antioksidan bir gıdadır. Ayrıca Amerika ve Avrupa’daki insanların diyetlerinde çok önemli flavonoid kaynağıdır. Elma, fenolik bileşiklerin toplam konsantrasyonu açısından meyve çeşitleri arasında ikinci sırada yer alır; kızılcıktan sonra gelir. Ve diğer tüm meyve türlerine kıyasla, elma serbest fenolik bileşikler bakımından en zengin tek besindir. Bu da elma çayını muhteşem bir fenolik bileşik kaynağı yapıyor. Yapılan araştırmalar, elma çayında bulunan faydalı antioksidanlar arasında quercetin, kateşin ve klorojenik asit olduğunu gösteriyor. Bu özel bileşikler nedeniyle, elma çayı serbest radikallerle mücadeleden daha fazlasını yapar.

HAZIRLANIŞI

3 ya da 4 adet elmayı yıkadıktan sonra kabuğunu soymadan küp küp doğrayın. Bir litre kaynamış suyu, doğradığınız elmaların üzerine dökün ve 15 dakika daha kaynattıktan sonra, süzüp için. Tatlandırmak için bal veya dem-lerken 2 adet çubuk tarçın ekleyebilirsiniz.