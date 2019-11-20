Ekran başında geçirilen zaman şeker ve kafein tüketimini artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bilimsel araştırma, ekran başında geçirilen zamanın şekerli ve kafeinli içeceklerin tüketimini artırdığını gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şekerli ve gazlı içeceklerle enerji içeceklerinin kolay tüketilen kalori içerdiğini ve fazla tüketimde sağlığı olumsuz etkilediğini anlattı.

Hem çocuklarda hem de erişkinlerde şeker veya yapay tatlandırıcı içeren içeceklerin, diyabet ve obezite riskini artırdığının, çeşitli bilimsel araştırmalarla kanıtlandığına işaret eden Yıldız, enerji içeceği ve diğer içeceklerle fazla miktarda alınan kafeinin uyku problemleri, baş ağrısı, kan basıncı yüksekliği gibi sorunlara da neden olabildiğini söyledi.

Bu tür içeceklerin ekran başındayken diğer zaman dilimlerine kıyasla farkında olmadan daha fazla tüketildiğine dikkati çeken Yıldız, şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) taze meyve ve sütte bulunan şeker hariç, serbest şeker tüketimini günlük kalorinin yüzde 10'undan az maksimum 50 gram (10 çay kaşığı) olarak sınırlıyor ve günlük kalorinin yüzde 5'inden (5 çay kaşığı) az olmasını öneriyor. Aynı şekilde okul çağındaki çocuklarda kafein tüketiminin de günlük 100 miligram (bir bardak kahve) altında olması gerektiğini belirtiyor."

"Video oyunlarının etkisi daha düşük"



Prof. Dr. Yıldız, ekran başında tüketilen şekerli ve kafein miktarına ilişkin ABD'de yeni bir araştırma sonucunun açıklandığını; araştırmanın 8. ve 10. sınıfa giden 32 bin öğrenciyi kapsadığını söyledi.

Araştırma kapsamında 14-17 arasındaki öğrencilerin 3 yıl süresince takip edildiğini aktaran Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Takip edilen öğrencilerin yüzde 27'sinin günlük kalori alımlarının yüzde 10'undan fazlasını, şekerli içeceklerle enerji içeceklerinden temin ettikleri belirlendi. Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin yüzde 21'inin, yalnızca bu içeceklerle günlük önerilen kafein miktarının daha fazlasını tükettiği tespit edildi. Okulda kullanılan bilgisayarlar dışında tüm elektronik cihazlar, yüksek şeker ve kafein tüketimi ile ilişkili bulundu.

Araştırmada, cep telefonu, sosyal medya kullanımı ve video oyunları, şeker ve kafein tüketimi ile ilişkili bulundu. Şeker ve kafeinli içeceklerin tüketiminde en büyük etkiyi televizyonun yaptığı vurgulandı. Şekerli kafeinli içecek tüketiminin en fazla televizyon karşısında geçirilen süre içinde gerçekleştiği gösterildi. Günlük her bir saat ek televizyon izleme süresinin, DSÖ'nün önerdiği günlük şeker tüketim miktarını yüzde 32, günlük önerilen kafein tüketim miktarını yüzde 28 artırdığı tespit edildi."

Araştırma kapsamında video oyunlarının da incelendiğini aktaran Yıldız, "Video oyunlarının şekerli ve kafeinli içecek tüketimine etkisi daha düşük bulundu. Çocuklar video oyunu oynarken iki ellerini kullandıkları, buna karşılık televizyon izlerken eller serbest olduğundan şekerli ve kafeinli içecek tüketiminin daha fazla artmış olabileceği öngörüldü." dedi.

(AA)