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16 Ocak 2020 Perşembe 15:28:24 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 16:27:29

Eklem kireçlenmesi hastalığını bitirecek yöntem

Eklem kireçlenmesinin sosyal yaşamda yalnızlığa neden olduğu belirtildi. hastalık, günlük rutin hareketleri sınırlayarak, depresyon ve kalp ağrılarına da sebep oluyor. Yaşı ilerleyenlerde daha çok görülen hastalığı, kök hücre tedavisinin bitirebileği açıklandı.

Yaşlılarda sıkça görülen bir sağlık sorunu olan eklem kireçlenmesinin sosyal etkileri de var. Şiddetli ağrılara da neden olan eklem kireçlenmesi şikâyetleri, günlük aktiviteleri de sınırlandırdığı için çoğu zaman hastanın yaşam kalitesinin de düşmesine neden oluyor. Journal of the American Geriatrics Society'de yayımlanan bilimsel çalışma, eklem kireçlenmesi, yani osteoartrit, kaynaklı eklem ağrılarının yaşlılarda sosyal izolasyona, yani yalnızlığa neden olduğunu ortaya koydu.

Kök hücre tedavisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Yüksel Büküşoğlu, ağrılı eklem kireçlenmesi nedeniyle günlük hareketleri sınırlanan yaşlıların daha çok sosyal olarak izolasyonuna neden olduğunu ve dolayısıyla kendilerini çok daha fazla yalnız hissettiğini, bu durumun da depresyon ve kalp rahatsızlıklarına sebep olabileceğini söyledi.
Dr. Yüksel Büküşoğlu, kök hücre tedavisinin eklem rahatsızlıkları için de oldukça başarılı bir şekilde kullanılabildiğinin altını çizdi.

"GÖBEK YAĞINDAN ELDE EDİLEN KÖK HÜCRELERLE EKLEM KİREÇLENMESİNE SON"

Hastanın kendi göbek çevresi cilt altından alınan yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin tedavilerde kullanıldığını hatırlatan Dr. Yüksel Büküşoğlu, yağ dokusundan elde edilen kök hücreler ile yapılan tedavinin ortopedik rahatsızlıklar ve estetik uygulamaların yanı sıra tıbbın birçok alanında artık kullanılabildiğini söyledi.

Kök hücrelerin uygulandığı vücut bölgesinde yenileme, onarım, tamir ve gençleştirme sağladığını ifade eden Dr. Yüksel Büküşoğlu şunları kaydetti: "Hastanın yağ dokusundan alınan kendi hücreleri kullanıldığı için herhangi bir alerji ya da reddedilme riski bulunmamaktadır. Alınan yağ dokusu hiç bekletilmeden, derhal işlemden geçiriliyor ve sorunlu bölgeye enjekte canlı canlı ediliyor. İşlem toplam 3 saat içerisinde tamamlanıyor. Hasta, tedavi sonrası yürüyerek klinikten ayrılıp normal hayatına aynen devam edebiliyor. İşlem genelde sadece bir kez uygulanıyor. Ancak ihtiyaç halinde tıbbi gereklilikler de yerine getirilmesi halinde sınırsız sayıda tekrar edebilmek de mümkün. Enjeksiyon yoluyla uygulanan kök hücreleri aynen toprağa ekilen tohumlar gibi düşünebilmek mümkün. Kök hücreler uygulama yapılan yerde yenileştirme, tamir, onarım ve gençleşmeyi sağlayarak istenen sonucu sağlıyor."

İHA

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