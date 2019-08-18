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18 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 01:23:07

Eklem ağrısını geçiren karışım

Romatizma ya da ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan eklem ağrılarından, meyankökü, ısırgan ve zencefille hazırlanan çayla kurtulmak mümkün.

Eklem ağrılarını genellikle yaşı geçkin olanlara yakıştırsak da, bu ağrılar mutlaka yaşlılıkta görülür diye bir genelleme yapamayız. Kilo sorunları, çeşitli spor aktiviteleri, kazalar veya çeşitli hastalıkların eklem ağrısına yol açması mümkün. Hatta psikolojik sorunlardan kaynaklanan eklem ağrılarına bile rastlanır.

10 GÜNDE ETKİ EDER

Pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen eklem ağrıları, böylelikle oldukça yaygın rastlanan şikayetler arasında yerini almış olur. Hareket etmemiz için eklemlerimiz de en az kas ve kemiklerimiz kadar etkilidir. Amerika'da yapılan bilimsel bir çalışmada, tesadüf eseri yumurta kabuğu zarının kıkırdaktaki sancıya ve tutukluğa karşı çok iyi geldiği ortaya çıktı. Başta Amerika ve Almanya'da yapılan toplam 4 bilimsel çalışmada, ardından yumurta kabuğu zarındaki farklı protein polimerlerinin bazı bel ve diz ağrılarını 7-10 gün arasında yüzde 40 oranında azalttığı saptandı. Romatizma ağrıları ve diğer eklem sorunları için günde bir ya da 2 yumurta kabuğu zarı tüketilebilir. Öte yandan iltihabi romatizmalarda kandaki iltihap miktarını azaltmak için beslenme desteği olarak kuru dut yenilmesi tavsiye edilmektedir.

3 FİNCAN İÇİLMELİ

Ancak şeker hastalarına kuru dut önerilmemektedir. Bitkisel tedavi uzmanları, eklem ağrısına karşı en etkili formülün, meyanköküyle hazırlanan çay olduğunu dile getiriyor. Meyankökü, ısırgan ve zencefilden birer tatlı kaşığı koyup üzerine eklenen sıcak suyla demlenen çay 10 dakika bekletildikten sonra içilir. Günde 3-4 fincan içebilirsiniz.

YALANCI PORTAKALIN MERHEMİNİ DENEYİN

Bitkisel tedavi uzmanları, yalancı portakalın, kireçlenme ve eklem ağrılarına iyi geldiğini belirtiyor. Yalancı portakal, kapalı tohumlar türünden familya olarak dutgiller cinsinden bir meyve türü olarak biliniyor. Koparıldığı veya kesildiği zaman süt görünümlü sıvı akıtan bu meyve, 10-15 santimetre çapında pütürlü yuvarlak görünümüyle portakala benziyor. Ana vatanı Amerika olan bu meyve, diz ağrıları ve kireçlenme gibi sağlık sorunlarında ezerek merhem kıvamına getirildikten sonra ağrıyan bölgeye sürülür ve kısa sürede etki gösterir.

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