Eklem ağrılarına meyankökü çayı

Eklem ağrılarını genellikle yaşı ilerlemiş olanlara yakıştırsak da, bu ağrılar mutlaka yaşlılıkta görülür diye bir genelleme yapamayız. Kilo sorunları, çeşitli sportif aktiviteler kazalar veya çeşitli hastalıkların eklem ağrısına yol açması mümkün. Hatta psikolojik sorunlardan kaynaklanan eklem ağrılarına bile rastlanır. Pek çok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilen eklem ağrıları, böylelikle oldukça yaygın rastlanan şikayetler arasında yerini almış olur.

İLTİHABI AZALTIYOR

İltihaplı romatizmalarda, kandaki iltihap miktarını azaltmak için beslenme desteği olarak kurudut yenilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak şeker hastalarına kurudut önerilmemektedir. Bitkisel tedavi uzmanları, eklem ağrısına karşı en etkili formülün, meyanköküyle hazırlanan çay olduğunu dile getiriyor. Meyankökü, ısırgan ve zencefilden birer tatlı kaşığı koyup üzerine eklenen sıcak suyla demlenen çay 10 dakika bekletildikten sonra içilir. Günde 3-4 fincan içebilirsiniz.

YUMURTA KABUĞU ZARI DA İYİ GELİYOR

Hareket etmemiz için eklemlerimiz de kas ve kemiklerimiz kadar etkilidir. Amerika'da yapılan bilimsel bir çalışmada, tesadüf eseri yumurta kabuğu zarının kıkırdaktaki sancıya ve tutukluğa karşı çok iyi geldiği ortaya çıktı. Başta Amerika ve Almanya'da yapılan toplam 4 bilimsel çalışmada, yumurta kabuğu zarındaki farklı protein polimerlerinin bazı bel ve diz ağrılarını 7-10 gün arasında, yüzde 40 oranında azalttığı saptandı. Romatizma ağrıları ve diğer eklem sorunları için günde bir ya da 2 yumurta kabuğu zarı tüketilebilir.