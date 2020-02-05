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05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 18:11:20

Egzamayı geçiren kürler

Kış aylarında şiddeti artan egzamadan doğal yollarla kurtulmak mümkün.

Alerji ya da stres kaynaklı ortaya çıkan egzama, genellikle deriyi kurutan, kaşıntı yapan ve bazen de ufak kabarcıkların oluşmasına yol açan bir deri hastalığıdır. Özellikle de kış aylarında oluşmaya başlar. Kapalı ısıtma sistemleriyle birlikte cilt kurur ve egzama semptomlarında artışa neden olur. Çok fazla kalın giysiler veya sıcak banyolar, cildi tahriş eden maddeler, enfeksiyonlar, stres ve bazı alerjenlere maruz kalma gibi nedenlerde egzamanın çoğalmasına sebep olur. Fitoterapi uzmanları, egzamayla mücadelede bitkisel kürleri öneriyor.  

HEVHULMA OTUNU KAYNATIN

Bitkisel tedavi uzmanları, egzamayla mücadelede 'hevhulma otu'nu öneriyor. Yaz aylarında genelde mor  ya da kırmızı çiçek açan hevhulma dere, göl, su kenarında ve genellikle çeltik tarlalarında görülür. Temmuz ayında çiçek açar. İçeriğinde glikozit, flavon, pektin, uçucu yağ ve tanen bulunur. Süs bitkisi olarak kullanılan helhulma ayrıca yaprakları tazeyken sebze niyetiyle de tüketilir. Aklar ot olarak da bilinen hevhulma başta egzamaya çare olurken, diğer faydaları da şunlardır: Bakterileri öldürücü, kanamayı durdurucudur. Damar büzücü etkisiyle basur tedavisinde kullanılır. İdrar söktürücü, kuvvet vericidir. 

BEYAZ DUT KÜRÜ

Üç su bardağı suda avuç beyaz dutu 5-6 dakika kadar kaynatın. Soğuduktan sonra ellerinizi bu karışımın içerisine sokup 8-10 dakika kadar bekletin. Ellerinizi çıkardıktan sonra bir saat boyunca yıkamayın ve ardından temiz suyla sabun kullanmadan durulayın. Haftada 4 kere bu yöntemi uygulayarak ellerinizdeki egzamadan kurtulabilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI SÜRÜN

Bir bardak kaynar suyun içerisine papatya ekleyin ve 10 dakika demleyin. Ardından süzün ve ılıyan suyu temiz bir bez yardımıyla egzamalı yerin üzerinde bekletin.

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