Egzamanın şifası aklar otu

Alerji ya da stres kaynaklı oluşan egzama, genellikle deriyi kurutan, kaşıntı yapan ve bazen de ufak kabarcıkların oluşmasına yol açan bir deri hastalığıdır. Hastalarda yaygın olarak enfeksiyon görülür, çünkü kolayca kuruyan, pullanan ve çatlayan deri, mikroorganizmaların girişine olanak tanır. Egzama vücudun herhangi bir yerinde olabilir, ama daha çok ellerde, bacak ve ayaklarda bulunur. Rahatsız edici ve çirkin bir görünüşe sahip olsa da tehlike bir rahatsızlık değildir. Basit tedavilerle kontrol altına alınabilir.

ORTAM SICAKLIĞI ÖNEMLİ

Kapalı ısıtma sistemleriyle birlikte cilt kurur ve egzama semptomlarında artışa neden olur. Çok fazla kalın giysiler veya sıcak banyolar, cildi tahriş eden maddeler, enfeksiyonlar, stres ve bazı alerjenlere maruz kalma gibi nedenler de egzamanın çoğalmasına sebep olur. Bitkisel tedavi uzmanları, egzamayla mücadelede 'aklar otu'nu öneriyor. Yaz aylarında genelde mor ya da kırmızı çiçek açan bu ot, dere, göl, su kenarında ve genellikle çeltik tarlalarında görülür. Temmuz ayında çiçek açar. İçeriğinde glikozit, flavon, pektin, uçucu yağ ve tanen bulunur. Süs bitkisi olarak kullanılan helhulma ayrıca yaprakları tazeyken sebze niyetiyle de tüketilir. Aklar otunun, diğer faydaları şunlardır: Bakterileri öldürücü, kanamayı durdurucudur. Damar büzücü etkisiyle basur tedavisinde k ullanılır. İdrar söktürücü, kuvvet vericidir.

KÖKLERİ HAŞLANIYOR

Soğuk algınlığında, karın ağrısı, mide sancılarında, bağırsak iltihaplanmasında kısa sürede olumlu sonuçlar verir. Basur tedavisinde haricen günde 2 kez az bir suyla kurutulmuş çiçekli dalları lapa hale getirilerek basuru küçültmek için uygulanır. Kurutulmuş aklar otuyla kesikler ve darbelerdeki serpilerek kanamayı dindirmede kullanılabilir. Kökleri haşlanarak elde edilen suyuyla diş eti ve ağız iltihaplarında gargara yapılarak kullanılabilir.

BEYAZ DUT KÜRÜNÜ DENEYİN

Üç su bardağı suda bir avuç beyaz dutu 5-6 dakika kadar kaynatın. Soğuduktan sonra ellerinizi bu karışımın içerisine sokup 8-10 dakika kadar bekletin. Ellerinizi çıkardıktan sonra bir saat boyunca yıkamayın ve ardından temiz suyla sabun kullanmadan durulayın. Haftada 4 kere bu yöntemi uygulayarak ellerinizdeki egzamadan kurtulabilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI SÜRÜN

Papatya sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisiyle egzamaya iyi gelir. Bir bardak kaynar suyun içine biraz papatya ekleyin ve 10 dakika demleyin. Ardından süzün ve ılıyan suyu temiz bir bez yardımıyla egzamalı yerin üzerinde 10 dakika bekletin ve durulayın. Her gün düzenli uygulandığında olumlu sonuç alacaksınız.