Egzamanın çaresi çuha çiçeği! Sedefe de iyi geliyor

Daha çok kalıtsal olduğu düşünülen ve kesin bir tedavisi bulunmamasına rağmen erken teşhis sayesinde tedavi edilebilen egzama, pek çok farklı nedenle ortaya çıkar. Deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtilerle görülen yaygın bir deri hastalığıdır. Kırmızı, kabarık, iltihaplı yamalar, çatlak ve kanayabilen kuru bir ciltle kendini gösteren sedef hastalığının doğal ilacı olarak 'çuhaçiçeği' gösteriliyor. Çuha çiçeklerinden hazırlanan kür, kırmızı kan hücrelerinin sayısını artırır, kan dolaşımını düzenler. Ayrıca, kökü ve çiçekleri kanı önemli derecede arındırarak ve çeşitli kemik hastalıklarına, romatizmaya neden olabilecek tüm toksik maddeleri ortadan kaldırır.

ISIRGAN OTU DA EKLEYİN

Romatizma ağrılarını geçiren, egzamaya çare olan çuhaçiçeği kürünü hazırlamak için, 50 gram çuhaçiçeği, 50 gr mürver otu, 15 gr ısırgan yaprağı ve 15 gr karahindiba kökü kullanın. Bu karışımdan bir veya 2 çay kaşığı alıp, üzerine bir fincan kaynar su dökün, günde 2 kez cilde uygulayın. Aynı malzemelerle çay hazırlayıp, bal ekleyerek içebilirsiniz. Çay, kalp damar sağlığını korur, astım hastalarının şikayetlerini azaltır. Spazmlar, kramplar, felç ve romatizmal ağrılara sebep olan durumların tedavisinde yararlıdır. İdrar söktürücü etkisi de vardır.

SALATALIK PANSUMANINI DENEYİN

Yüksek oranda su içeren salatalık, iltihap önleyici özelliğe sahiptir. Salatalığı egzama tedavisinde kullanmak için önce dilimlere ayırın. Sonrasında su dolu bir kap içerisinde, en az bir saat bekletin. Suyunu süzüp egzamalı bölgeye koyun. Bu işlemi aralıklarla 3-4 defa tekrarlayın.