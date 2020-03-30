Koronavirüsle mücadelede sevindiren haber: Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi açılıyor
Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyada sağlık sistemi tek tek çökmeye başlarken Türkiye'de sevindiren bir gelişme yaşandı. Yeni Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugün itibarıyla açılıyor. Koronavirüs vakalarının gündemde olduğu bu dönemde hasta yatak sayısı dünya ortalamasının üzerinde olan ülkemizde 600 hasta yataklı yeni Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi de devreye giriyor. 600 hasta yataklı hastanede 81 yoğun bakım ünitesi de bulunuyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun yurtta görülmesinin ardından daha önce haziran ayında açılışı gerçekleştirileceği açıklanan 600 hasta yataklı ve 81 yoğun bakım ünitesiyle hazır olan yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi bugün hizmete açılıyor.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
30 Mart 2020 (yarın) Sabah itibarıyla 600 hasta yatağı, 81 yoğun bakımıyla yeni Okmeydanı Eğitim araştırma Hastanesini Milletimizin Hizmetine açıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun...
Allah’ın izni, Sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle bu belayı #Defedeceğiz...Hiç merak etmeyin” ifadelerini kullandı.
(İHA)
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