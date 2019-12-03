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03 Aralık 2019 Salı 12:16:02 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 12:21:41

Dünyada bir ilk olacak! Patentini aldığı yöntemle makine üretimine başladı

Uzun yıllar üzerinde çalıştığı zayıflama yöntemi patentini alan kadın girişimci, seri üretime geçerek ihracata başlıyor

Uzun yıllar üzerinde çalıştığı zayıflama yöntemi Rasping'in patentini alan Dilan Polat, seri üretime geçerek ihracata başlayacak.

Kadın girişimci Dilan Polat uzun yıllar üzerinde çalıştığı zayıflama yöntemi Rasping'in patentini alarak dünyada ilk defa kullanıldığını belirttiği bir makine üretti. Tek seansta 5 cm'ye kadar incelme sağlayan teknolojiyi yerli imkanlarla ürettiğini ifade eden Polat, “Yurtdışından milyon dolarlara makine satın almak yerine daha ileri teknolojisini Türkiye'de ürettik. ürettiğimiz teknolojiye Hollanda ve Almanya'dan talep geldi. Seri üretimine başlayarak makine ihracatına başlayacağız” diye konuştu.

Güzellik Merkezi Kurucusu Girişimci Dilan Polat 2 sene önce geliştirdiği zayıflama yöntemi Rasping'in patentini alarak Türkiye'de uygulamaya başladı. Dünyada ve Türkiye'de ilk defa uygulanan yöntemle deri altına 55 derecelik sıcaklık ve ultrasonik ses dalgaları yardımıyla zayıflamayı sağlayan yöntem büyük ilgi gördü. İlk makinesini yurt dışında bir merkezde ürettiklerini anlatan Polat, “Şimdi ise Türkiye'de yerli imkanlarla seri üretimine başladık. Avrupa başta olmak üzere 15 farklı ülkeden merkezimize zayıflamak için geliyorlar. Her yıl ortalama 80 bin kişiye hizmet veriyoruz. 15 bini yabancı ülkelerden gelenler. Yoğun ilgi nedeniyle İstanbul'daki 2 şubemizden sonra Ankarada 3. şubeyi açtık. Tek seansta ortalama 5 cm incelme sağlayan uygulama sonrası kişi bol su tüketerek idrar, ter ve dışkı ile vücuttaki yağı atıyor. Beslenmeye ve yaşam kalitesine dikkat edildiğinde zayıflama kalıcı hale geliyor. Uygulamadan 3 gün içinde tam etkiyi görüyor. Bölgesel veya genel olarak zayıflamada uygulanabiliyor. Sadece kilolu kişiler değil kşosuna dikkat etmek isteyen herkes tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

“Almanya'ya makine ihraç edeceğiz”

Yurtdışından en yoğun talebin Almanya ve Hollanda'dan geldiğini anlatan Polat, ilk etapta yut dışından 5 makine siparişi aldık ve üretimine başladık. Yurtdışından 150 bin TL'ye gelen makineyi yerli hale getirdik ve 80 bine satışını yapacağız. Teknoloji ithal etmek yerine ülkemizin milli sermayesi ile teknoloji ihracatı yapmaya başlayacağız. Ağırlığımız yurt dışı olacak. Yurt içinde ise 2020 yılında 5 büyükşehirde bayi açmayı hedefliyoruz. Şu anda 60 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yeni şubelerle hedef 100 kişiye istihdam sağlamak” ifadelerini kullandı.

İHA

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