Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'den ABD'ye Türk işi el yıkama dersi
Çin’den dünyaya yayılan ve ABD’ye de sıçrayan koronavirüs büyük paniğe yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump ülkede acil durum ilan etti ve virüse karşı 50 milyar dolar bütçe ayrıldığını ifade etti. Ünlü doktor Mehmet Öz'de koronavirüse karşı nasıl tedbir alınması gerektiğine dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Öz, milyonlarca insanın izlediği programa katılarak koronavirüs salgınını önlemek adına Türk işi el yıkamayı öğretti. Peki koronavirüse karşı vücut direncimizi artırmak için ne gibi tedbirler almalıyız? Koronavirüsten nasıl korunmalıyız? Yemek düzenimiz nasıl olmalı? İşte dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'den önemli koronavirüs açıklamaları...
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, milyonlarca insanın seyrettiği prime time programı 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı.
TURKİSH TWİST
Pek çok insanın ellerini yanlış bir şekilde yıkadığına dikkat çeken Dr. Öz, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra Turkish Twist yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı tek tek ovun. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında avuçlarınızı ovun, 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun." dedi.
MEHMET ÖZ, KORONAVİRÜS ÖNLEM LİSTESİ YAYIMLADI
Son olarak dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, koronavirüse karşı yeni adıyla Kovid-19'a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı.
Günde ortalama 7 saat uyku önemli
Her gün yarım saat egzersiz yapın
Havanın kuru olması virüslerin çoğalmasına neden olur. Soşuduğunuz havayı nemlendirin
Bağışıklık sistemi için spor yapın
El sıkışmayın
Yüzünüze temas etmekten kaçının.
Sürekli ellerinizi yıkayın. En az 20 saniye ovalayarak yıkayın.
En az yüzde 60 alkol içeren dezenfektan kullanın.
Bağışıklık sistemini güçlendiren besin maddeleri tüketin.
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