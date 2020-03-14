Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'den ABD'ye Türk işi el yıkama dersi

Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, milyonlarca insanın seyrettiği prime time programı 'The Tonight Show starring Jimmy Fallon'da ABD'lilere koronavirüs salgınını önlemek adına Türk tipi el yıkamayı öğretti. Dr. Öz, 'Turkish Twist' adını verdiği el yıkama yöntemini anlattı.

TURKİSH TWİST

Pek çok insanın ellerini yanlış bir şekilde yıkadığına dikkat çeken Dr. Öz, "El yıkarken asıl önemli olan parmaklarınızı etkili bir şekilde yıkamaktır" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü yüzünüze onlarla dokunursunuz. Ellerinizi açtıktan sonra Turkish Twist yapın ve parmaklarınızı avuçlarınızla sıkıştırarak ovmaya başlayın. Ardından baş parmaklarınızı tek tek ovun. Bize bu yöntemi tıp okulunda da gösterdiler. Sonrasında avuçlarınızı ovun, 20 saniye sürmeli. Ardından ellerinizi kurutun." dedi.

MEHMET ÖZ, KORONAVİRÜS ÖNLEM LİSTESİ YAYIMLADI

Son olarak dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, koronavirüse karşı yeni adıyla Kovid-19'a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı.

Günde ortalama 7 saat uyku önemli

Her gün yarım saat egzersiz yapın

Havanın kuru olması virüslerin çoğalmasına neden olur. Soşuduğunuz havayı nemlendirin

Bağışıklık sistemi için spor yapın

El sıkışmayın

Yüzünüze temas etmekten kaçının.

Sürekli ellerinizi yıkayın. En az 20 saniye ovalayarak yıkayın.

En az yüzde 60 alkol içeren dezenfektan kullanın.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besin maddeleri tüketin.