  • Bist 100
    110599
  • Dolar
    5,9405
  • Euro
    6,6050
  • Altın
    281,9800
İstanbul
8 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buluyor
Kurtulmuş: Dünyadaki adaletsiz sistemin unsurlarında kapsamlı değişim şart Kurtulmuş: Dünyadaki adaletsiz sistemin unsurlarında kapsamlı değişim şart
Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı Rasulayn'da teröristlerce karargah olarak kullanılan okulun onarımı tamamlandı
Giresun'da drone fabrikası kurulacak Giresun'da drone fabrikası kurulacak
Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor
50 yaş üstü kadınlarda kilo vermek meme kanserine yakalanma riskini azaltabilir 50 yaş üstü kadınlarda kilo vermek meme kanserine yakalanma riskini azaltabilir
Haiti'deki BM barış gücü misyonu personelinin tecavüzü sonucu 265 çocuk doğduğu iddia edildi Haiti'deki BM barış gücü misyonu personelinin tecavüzü sonucu 265 çocuk doğduğu iddia edildi
Türkiye'de kalp krizi geçirenlerin ambulans çağırma oranı düşük seviyede Türkiye'de kalp krizi geçirenlerin ambulans çağırma oranı düşük seviyede
Dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmedi Dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmedi
Çocukluğunu köpek beslenen evde geçirmek şizofreni riskini azaltabilir Çocukluğunu köpek beslenen evde geçirmek şizofreni riskini azaltabilir
Sosyal medyadaki fotoğraflarla 'estetik' tuzağına dikkat Sosyal medyadaki fotoğraflarla 'estetik' tuzağına dikkat
Konya'daki alzaymır merkezi dünyaya örnek gösterildi Konya'daki alzaymır merkezi dünyaya örnek gösterildi
Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık Ali Koç'tan TSYD Kupası'na yeşil ışık
Hayvanseverler İBB önünde çadır kurdu: Ekrem İmamoğlu sözünü tut, Adalar'da fayton istemiyoruz Hayvanseverler İBB önünde çadır kurdu: Ekrem İmamoğlu sözünü tut, Adalar'da fayton istemiyoruz
Çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu Çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu
Kocanın attığı kül tablası Yargıtay tarafından silah sayıldı! Cezası yükselecek Kocanın attığı kül tablası Yargıtay tarafından silah sayıldı! Cezası yükselecek
Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek iddiası Libya, Türkiye'den askeri destek talep edecek iddiası
Yeşilçam'ın 'Tonton' Amcası: Hulusi Kentmen Yeşilçam'ın 'Tonton' Amcası: Hulusi Kentmen
'Troya aşığı' Alman profesörün kitapları genç arkeologlara ışık tutuyor 'Troya aşığı' Alman profesörün kitapları genç arkeologlara ışık tutuyor
Tiyatroya 65 yılını veren Bozkurt Kuruç sahneyi bırakamıyor Tiyatroya 65 yılını veren Bozkurt Kuruç sahneyi bırakamıyor
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit
Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı Antalya'da kalp krizi geçiren sürücüyü trafik polisi kurtardı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3’ü çocuk 5 masum sivil katledildi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör saldırısı: 3’ü çocuk 5 masum sivil katledildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Aralık 2019 Perşembe 17:20:17 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 17:20:58

Dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde tütün kullanan erkeklerin sayısında ilk kez artış gözlenmediğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), raporuna göre, dünya genelinde tütün kullanan kişi sayısı 2000 yılında 1 milyar 397 milyon iken bu sayı, 2018'de 60 milyon gerileyerek 1 milyar 337 milyona düştü. 

Dünyada, 2000-2018 yıllarında tütün kullanıcısı erkek sayısı 1 milyar 50 milyondan 1 milyar 93 milyona çıktı.

Ancak yeni rapor, erkekler arasında tütün kullanımdaki artışın durduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, 2020'ye gelindiğinde tütün kullanan erkek sayısında, 2018'dekinden 1 milyondan fazla düşüş öngörülüyor. DSÖ'ye göre, bu sayının 2025'te de 5 milyon daha az olması bekleniyor.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu durumun, tütünle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Uzun yıllar boyunca, ölümcül tütün ürünlerini kullanan erkek sayısında sürekli artışa şahit olduk. Fakat şimdi, ilk kez, hükümetlerin tütün endüstrisinde daha sert olmasıyla erkeklerin tütün kullanımında bir düşüş öngörüyoruz. DSÖ, bu düşüş eğilimini sürdürmek için ülkelerle yakın çalışmaya devam edecek." dedi.

DSÖ'nün yeni raporu, sigara, puro ve çiğneme tütününü içeren tütün ürünlerinin kullanımını kapsarken, elektronik sigaralar çalışmanın dışında bırakıldı.

2018'de 43 milyon çocuk tütün kullandı

DSÖ'nün raporuna göre, 2010 yılından bu yana ülkelerin yaklaşık yüzde 60'ında tütün kullanımında düşüş görüldü.

Rapora göre, dünyada en fazla tütün kullanımı Güneydoğu Asya ülkelerinde olsa da bu bölgede de düşüş eğiliminin öngörüldüğü kaydedildi.

Tütün ürünleri kullanan kadın sayısı 2000'de 346 milyon iken, 2018'de bu sayı 100 milyondan fazla düşerek 244 milyona geriledi. Kadın tütün kullanıcılarının sayısının 2025'e gelindiğinde 32 milyon azalması bekleniyor.

Kadınların tütün kullanımında en fazla düşüş, düşük ve orta gelirli ülkelerde kaydedilirken, Avrupa, kadınlar arasında tütün kullanımını azaltmada en yavaş ilerleyen bölge oldu.

Raporda ayrıca, 2018'de 14 milyonu kız, 29 milyonu erkek olmak üzere 13-15 yaşlarında yaklaşık 43 milyon çocuğun tütün kullandığı ifade edildi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ