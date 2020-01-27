Dudağın ilacı gül yağı-vazelin karışımı

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op. Dr. Evrim Uçkunkaya “Gül yağı ve vazelin ile dudaklarınızı nemlendirebilir ve çatlakların onarılması sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda şeker ve zeytinyağı ile yapacağınız dudak peelingi ile daha sağlıklı dudaklara sahip olabilirsiniz” dedi. Evde çok kolay yapılabilen bir uygulama olan dermaroller’ın ağrısız ve acısız bir uygulama olduğunu belirten Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, “Hasarlanmayan hiçbir şey iyileşmez. Dermaroller’ın ucundaki ince uçlu iğneler, dudak üzerinde hasar oluşturarak ölü derinin atılmasını ve hücrelerin yenilenerek yerine sağlıklı hücrelerin gelmesini sağlar” diye konuştu.