Doktor Mehmet Öz'den, ABD'lilere koronavirüs çağrısı
Doktor Mehmet Öz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ardından ABD'lilere panikten kaçınmaları çağrısında bulundu.
ABD'de yayın yapan televizyon kanalı Fox News'e konuşan Öz, Amerikalılara Kovid-19 salgı sona erene kadar sakinliklerini korumaları gerektiğini söyledi.
Öz, paniğin kişinin sağlığında yıkıcı etkisi olabileceği uyarısında bulunarak, "Panik, sizi başarılı olmanız için gereken sakinlikten uzaklaştırır." dedi.
Küçük ağrı ve öksürüklerde bile virüse yakalanıldığı düşüncesinin oluştuğuna işaret eden Öz, bu durumun endişeden kaynaklandığının ve bundan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.
Öz, İtalya'da yapılan bir araştırmada "Kovid-19'un yavaş mutasyona uğradığının tespit edildiği" iddiaları bulunduğuna değinerek, bu gelişmenin hastaların tedavisine önemli katkısının olacağını kaydetti.
Sağlık camiasının, paniğin virüsten daha kötü sonuçlar doğuracağı endişesi taşıdığını vurgulayan Öz, sakinliğin korunması ve panikten kaçınılması çağrısı yaptı.
ABD'de, Kovid-19 vaka sayısı 68 bin 836, ölü sayısı ise 1047 olarak duyurulmuştu.
AA
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