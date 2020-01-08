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08 Ocak 2020 Çarşamba 12:57:45 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 12:59:05

Doğumda gözleri kapanan Nijerli anneye Türk doktorlar ışık oldu

Nijer'e giden gönüllü Türk doktorlarca ameliyat edilerek doğum sırasında kaybettiği gözleri yeniden açılan Nijerli anne Havva Suraj'ın sevinci yürekleri ısıttı.

Nijer'de doğumdan sonra gözünde oluşan katarakt sebebiyle görme yetisini kaybeden ve ülkeye giden Türk gönüllü doktorlar tarafından ameliyat edilen genç anne Havva Suraj, yeniden görmenin sevincini yaşıyor.

Ülkenin Tessaoua kentinin İssawan köyünde yaşayan 24 yaşındaki Suraj'ın gözleri, sezaryen doğumun ardından yüksek düzeydeki katarakt nedeniyle kapandı.

Gönüllüler Platformu çatısı altında Türk doktorların ücretsiz sağlık hizmeti vermek için Aguie ve Tessaoua kentlerine geldiğini radyo anonsundan duyan anne Suraj, yeniden görmek umuduyla 3 aylık bebeğini de yanına alarak sağlık merkezine doğru yola çıktı.

Aşırı kalabalık ve izdiham nedeniyle içeriye giremeyen ve kucağında bebeğiyle mahzun şekilde oturan Suraj'ı, Türk doktorlar fark edip içeri aldı.

Suraj, muayene olduktan sonra gözündeki yüksek düzeydeki katarakt nedeniyle ameliyata alındı.

Operasyon sonrası köyüne dönen Suraj, birkaç gün sonra bandajlarının alınması için sağlık merkezine geldi.

Ameliyatı başarılı geçen Suraj, bandajları açılır açılmaz Türkiye'ye ve Türk doktorlara teşekkür etti.

Suraj'ın, yüzünü ilk kez gördüğü bebeğini kucağına alıp sevmesi, doktorlara duygusal anlar yaşattı.

Türk doktorlar, cebindeki son parayı Tessaoua'ya ulaşmak için harcayan Suraj'ın köyüne dönebilmesi için de seferber oldu.

Suraj'ın yol parası, Türkiye'den gelen yardımseverler ve doktorların aralarında topladığı bağışla karşılandı.

"Bebeğinin yüzünü ilk kez gördü"

Genç annenin ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Selim Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suraj'ın görme yetisine yeniden kavuştuğunu söyledi.

Suraj'ın artık hem kendisine hem çocuklarına daha iyi bakacağını kaydeden Genç, annenin gözündeki sevincin Nijer'deki zor çalışma şartlarını unutturduğunu dile getirdi.

Genç, "Havva, bebeği Muhammed'in yüzünü doğumdan sonra ilk kez gördü. Şimdi artık bebeğine doya doya bakabilecek. Bu mesleğin mükafatı olarak bu yeter." ifadelerini kullandı.

"Görme engellileri çocuklar bile dışlıyor"

Gönüllü sağlık hizmeti için 11 yıldır Afrika'ya geldiğini belirten Genç, bu süreçte başarılı ameliyatlarla birçok gencin hayatına dokunduklarını söyledi.

Kıtadaki bireylerin yaşam kaliteleri ve süreleri arttıkça bulundukları topluma ekonomik ve sosyal olarak daha çok katkı sunduğuna dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:

"Kıtada en büyük sağlık problemlerinden biri göz hastalıkları alanında yaşanıyor. Görme engelliler toplumdan dışlanıyor, çocukların bile oyun oynamadığı, büyüklerin iş vermediği kişiler grubunda oluyor. Gözlerini açtıklarımız, artık normal vatandaş gibi muamele görüyor ve hayatını bu şekilde idame ettiriyor. Bundan dolayı erken yaşta yakaladığımız vakalar daha kıymetli vakalar. Ülkede en yaygın göz hastalığı genetik katarakt. Başarılı ameliyat olanların toplumdaki şansları artıyor."

Dr. Genç, özellikle çocukların başarılı geçen ameliyatlarının kendisine mesleğini daha da sevdirdiğini, her fırsatta Afrika'ya gönüllü olarak gelerek gözlere ışık olmaya devam edeceğini belirtti.

Türk doktorlar binlerce kişiyi muayene ediyor

İş insanı İbrahim Ceylan öncülüğündeki yüzlerce gönüllü doktor ve hemşire, "Maksat gönüller bir olsun" sloganıyla 2005'ten bu yana 'Gönüllüler' platformu altında Afrika kıtası başta olmak üzere dünyanın yoksul birçok yerinde sahada sağlık hizmeti veriyor, binlerce kişiyi muayene ediyor ve ameliyatlar gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türk Hava Yollarının (THY) desteğiyle her yıl özellikle Afrika'da ücretsiz birçok sağlık hizmeti veren platform, dünyanın her yerinden isteyen dernek, organizasyon ve bireylere bu gönüllü sağlık hizmeti içinde yer almaya imkanı da tanıyor.

Çöl şartlarında olabilecek en iyi imkanlarla çalışma sürdüren, akademisyen ve uzman hekimlerden oluşan ekip, daha fazla hasta muayene etmek ve daha çok ameliyat yapabilmek için sınırları zorluyor.

Bölgede yeterli düzeyde hastane, doktor, ilaç ve gözlük imkanı olmaması nedeniyle "Gönüllüler"in geldiğini duyanlar, mesafe uzak olsa da muayene olmak için ekibin bulunduğu yere akın ediyor.

Türkiye'den bu sefer 12 doktor 13 hemşire ve 9 lojistik görevlisi olmak üzere toplam 34 görevli, 26'ncı kez yola çıkarak Nijer'in Maradi bölgesindeki Tessaoua ve Aguie kentlerinde çok sayıda ameliyat gerçekleştirdi.

(AA)

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