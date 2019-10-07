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07 Ekim 2019 Pazartesi 14:17:17 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:18:30

Doğasında Doğum Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri: Mamaya maalesef çok erken başlanıyor

Doğasında Doğum Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri,'Genel olarak maalesef mamaya çok erken başlanıyor.' dedi.

Doğasında Doğum Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydan Biri, "Ülkemizde ilk 6 ayda sadece anne sütüyle devam etme oranı yüzde 9 civarında kalıyor. Doğumun birinci günü mamaya başlama oranı yüzde 50. Genel olarak maalesef mamaya çok erken başlanıyor." dedi.

Doğasında Doğum Derneğince 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında, özel bir hastanenin konferans salonunda "Emzirme Paneli" düzenlendi.

Prof. Dr. Biri, panelin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, emzirmenin anne bebek sağlığı ve ülke refahıyla ilgili olumlu sonuçlarının yadsınamayacağını söyledi.

Annelere 24 ay emzirme önerilmesine rağmen bunun gerçekleşme oranının oldukça düşük olduğunu belirten Biri, şöyle konuştu:

"Ülkemizde ilk 6 ayda sadece anne sütüyle devam etme oranı yüzde 9 civarında kalıyor. Doğumun birinci günü mamaya başlama oranı yüzde 50. Genel olarak maalesef mamaya çok erken başlanıyor. Sütün bırakılmasının nedenleri arasında annenin sezaryenle doğum yapması bulunuyor. Sezaryenle doğumda anestezinin etkisi, annenin ağrılarının etkisi gibi nedenlerden dolayı anne ve bebeğin buluşma süresi uzuyor. Doğumda ilk anda anne ile bebeğin buluşması emzirmeyi tetikleyen en önemli faktör. Bu kanıtlanmış bir şey. Doğumdan sonra anneyle bebeği en kısa sürede bir araya getirmek gerekiyor. O zaman kadının süt salgısı hızlıca devreye giriyor."

"Doğum da emzirmek de sabır istiyor"

Prof. Dr. Biri, bebeğin doymasına ilişkin kaygılar nedeniyle bazı annelerin emziremediğini, bu süreci "Süt gelmedi, bebek aç." gibi söylemlerin etkilediğini ifade etti.

Doğum yapan bir annenin ilk birkaç gün sütünün yoğun olmamasının normal olduğunu anlatan Biri, "O çok az gelen süt de bebek için yeterli ve doyurucudur. Bebek, çok az miktarlarda süte ihtiyaç duyar. Annelerin emzirme sürecinde mamaya geçmek için acele etmemesi gerekiyor. Bu süreçte anne, aile ve sağlık personeli sabırlı olmalı. Doğum da emzirmek de sabır istiyor. Aceleye gelmiyor." dedi.

Bebeğe ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi gerektiğini vurgulayan Biri, anne sütüne artık sadece besin gözüyle değil içinde çocuğu hastalıklardan koruyan birçok hücre olduğundan doku gözüyle de bakıldığını dile getirdi.

Panel kapsamında, anne ve anne adaylarına yönelik bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada birinci ve ikinciye ücretsiz check-up hediye edildi.

(AA)

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