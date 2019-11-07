Doğal öksürük şurubu andızotu
Bronşitin bitkisel ilacı olarak kabul edilen andızotu, öksürüğü kısa sürede kesiyor, boğaz ağrısını geçiriyor.
Akciğer enfeksiyonları veya bronşit nedeniyle artan mukusun etkisiyle meydana gelen öksürüğü rahatlatmak için bu tüketilebilir. Balgam söktürücü özelliğe sahiptir, öksürüğü keserek rahatlama sağlar. Sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Mide ve bağırsak hastalıklarına da iyi gelir. Ülser şikayetlerini en aza indirir, sindirimi kolaylaştırır.
24 saat içinde tüketilmeli
Bir litre suyu demlikte kaynattıktan sonra 2-3 orta boy andızotunu suyun içine atın. 15 dakika kaynatın. Son olarak karışımı bir kaba süzün. Elde ettiğiniz bir litre suyu 24 saat içinde bitirin. Aç veya tokken içilebilir.
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